Andreea Marin nu are regrete. Cum reuşeşte vedeta să fie mai bună cu fiecare zi: „Nu sunt lipsită de greșeli”

Andreea Marin susține că nu are deloc regrete. Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că a avut nevoie de ani buni ca să învețe să spună NU. „Sufeream atunci când trebuia să refuz pe cineva”, a susținut bruneta. Vedeta ajută oamenii, dar îi și impulsionează să se ajute singuri. Fanii acesteia s-au bucurat să o vadă că își deschide din nou sufletul în fața tuturor. Iată ce mărturii a mai făcut diva!

Andreea Marin este una din cele mai iubite prezentatoare de TV de la noi. Ea a devenit extrem de plăcută publicului după ce a început proiectul ,,Surprize, surprize”. Vedeta se străduiește acum să ajute oamenii, dar îi și impulsioneze să se ajute singuri.

Cu toate că nu a mai acceptat de curând un alt proiect pe micile ecrane, bruneta rămâne în vizorul tuturor în mediul online și nu numai. Fanii săi știu că motto-ul după care se ghidează în viață este: „nu există nu se poate”. Vorba aceasta a auzit-o de la tatăl ei încă de când era mică.

Andreea Marin este ambasadorul multor organizații caritabile și se află în mijlocul multor acțiuni emoționante, dar cu toate astea tot cea din urmă a ajuns în stadiul în care să refuze unele cerințe pentru că a simțit că este prea mult pentru puterile sale.

„Mulți ani nu am știut să spun NU și sufeream atunci când trebuia să refuz pe cineva. Până la urmă am învățat pentru că este nevoie de sănătate, de echilibru pentru fiecare dintre noi. Am învățat și să spun: „Asta nu reușesc să rezolv”. Pur și simplu”, a povestit Andreea Marin pentru ego.ro.