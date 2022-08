Cine a avut grijă de Andreea Marin cât a fost bolnavă de covid-19. Vedeta, infectată pentru a doua oară: „Am fost nevoită” (Exclusiv)

t.Andreea Marin s-a infectat din nou cu coronavirus. De această dată însă, nu a făcut publică informația decât după ce a scăpat de boală, pentru a nu-și panica fanii de pe rețelele de socializare. Din fericire, perioada de carantină s-a încheiat, iar frumoasa vedetă pare că se simte foarte bine. Niciun alt membru al familiei sale nu s-a infectat cu coronavirus. Ce povestește acum vedeta de televiziune despre experiența sa.

Andreea Marin a făcut covid-19. Este a doua oară când vedeta de televiziune contractează coronavirus. Prima dată s-a întâmplat în luna septembrie 2021, când a și mărturisit că a trecut printr-o experință dificilă. De această dată însă, lucrurile stau, cel puțin la nivel aparent, mai mult decât bine.

Andreea Marin nu a făcut public faptul că s-a infectat din nou cu coronavirus decât după ce a scăpat de boală. Motivul – spune ea – ar avea legătură cu fanii de pe rețelele de socializare. Vedeta nu ar fi vrut să îi determine pe aceștia să intre în panică. După ce a încheiat cele cinci zile de carantină, Andreea Marin a vorbit despre cum s-a tratat.

„A fost ca o gripă normală. Trei zile a fost deranjant, apoi am revenit la starea normală. Tratament simplu, nimic deosebit, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt singura din familie care a avut covid-19. Am fost fericită să fie așa”, a declarat Andreea Marin, pentru redacția Impact-Playtech .

Vedeta de televiziune este mai mult decât fericită că, de această dată, nu a dat mai departe virusul și celorlalți membri ai familiei sale. Adică lui Adrian, partenerul său, și Violetei, fetița pe care o are cu Ștefan Bănică. Cei doi i-au fost de mare ajutor Andreei Marin, care se simte mai bine acum și datorită eforturilor lor.

„Violeta și Adrian au avut grijă de mine, gătindu-mi și lăsându-mi tot ce am nevoie la ușă. (…) Am fost nevoită să amân planuri profesionale, ceea ce nu a fost o bucurie, dar e de înțeles. Mergem mai departe”, a mai spus Andreea Marin, într-o intervenție pentru sursa citată.

În trecut, după prima sa experiență cu coronavirus, vedeta TV a povestit prin ce chin a trecut cât a avut covid-19. A mărturisit ce a pățit și cum a reușit să facă față bolii. Potrivit relatărilor sale, câteva zile a stat la pat și a prezentat simptome precum: dureri de corp, dureri de mușchi, temperatură, dureri în gât.

„ În fine, am trecut şi prin asta! Am urmat tratamentul, am făcut ceea ce trebuie. M-am tratat aşa cum se cuvine, i-am păzit pe cei din jur, izolându-mă. (…) Eu am ales să fac vaccinul. Am văzut clar din această experienţă cât de mult a contat şi faptul că am făcut o formă uşoară, faţă de ceilalţi care nu aveau vaccinul făcut”, a spus Andreea Marin, în septembrie 2021.