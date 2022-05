Ion Țiriac, verdict surprinzător despre viitorul Simonei Halep: „Nu o ține fizicul cât o ține capul”

Ion Țiriac, verdict surprinzător despre viitorul Simonei Halep. Miliardarul în vârstă de 83 de ani a fost, de-a lungul timpului, unul dintre sfătuitorii jucătoarei din Constanța pe care a și susținut-o pe parcursul carierei. Dar omul de afaceri n-a fost niciodată un adept al cuvintelor „moi”, spunând exact ce gândea. Ion Țiriac nu vede cu prea mult optimism încercarea Simonei Halep de a reveni în elita tenisului mondial, fiind îngrijorat de situația fizică a sportivei.

Ion Țiriac a urmărit-o pe Halep în câteva meciuri în acest sezon, inclusiv în partida pierdută de aceasta la Madrid, în fața lui Ons Jabeur. Omul de afaceri a concluzionat că pregătirea fizică este „cheia” rerultatelor viitoare ale româncei.

„Dacă într-adevăr face acele şase ore pe zi şi îşi face rectificările sau fizicul, exact cum a făcut Neagu (n.r. – handbalista Cristina Neagu), atunci când a trebuit să facă refacerea, totul este posibil. Am văzut patru jocuri ale ei, amestecate cu de toate, cu mingi frumoase, dar şi cu nişte greşeli destul de rudimentare”, a declarat Ţiriac, potrivit Agerpres.

Ion Țiriac a revenit, marți, cu o altă declarație despre încercarea Simonei Halep de a reveni în elita mondială sub îndrumarea antrenorului Patrick Mouratoglou. El s-a declarat sceptic în privința posibilității ca jucătoarea să-și schimbe mentalitatea în raport cu intensitatea și durata de antrenamentelor pe care le face.

„Nu știu ce face Halep, am văzut-o. Cred că va juca la Roland Garros. Halep are un talent înnăscut extraordinar. Dacă cineva a făcut o greșeală cu ea, a făcut-o la 14-15 ani, când ea nu și-a format o educația fizică, cu 3-4-5 ore de antrenament pe zi.

Spre deosebire de Țiriac, Simona Halep s-a arătat foarte optimistă înaintea turneului de la Roland Garros. Ea a spus că nu mai are nicio problemă cu accidentările și că se simte „proaspătă și sănătoasă”.

„Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest momnet, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin”, a spus Simona Halep, conform eurosport.ro.