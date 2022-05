Simona Halep, costuri mari cu Patrick Mouratoglou. Fostul lider mondial și faimosul antrenor francez și-au început colaborararea în 7 aprilie. Mutarea a luat prin surprindere lumea tenisului și i-a dat un nou imbold româncei în încercarea de a cuceri, încă o dată, „înălțimile” tenisului feminin. Simona Halep plătește, însă, și un preț piperat pentru serviciile tehnicianului de 51 de ani.

Simona Halep, costuri mari cu Patrick Mouratoglou. Jucătoarea din Constanța a început într-o manieră dezechilibrată colaborarea cu renumitul antrenor francez, ce datează din 7 aprilie. Românca a ajuns în sferturi, la Madrid, dar a pierdut în turul 2 la Roma, unde a suferit și o ușoară accidentare la gleznă.

Simona Halep nu și-a pierdut entuziasmul și a transmis că e gata să lupte în continuare în încercarea de a reveni în elita tenisului feminin.

„De-a lungul întregii mele cariere am luptat pentru ceea ce am crezut și pentru ceea ce am vrut să realizez. Voi face întotdeauna acest lucru, cu toate suișurile și coborâșurile. Sprijinul necondiționat pe care îl primesc de la mulți dintre voi înseamnă enorm pentru mine.

Vă mulțumesc, lupta continuă”, a scris Simona Halep pe Instagram.