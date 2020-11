Ion Țiriac rupe tăcerea despre tenisul românesc. Ce se va întâmpla după era Simonei Halep

Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, nu vede un viitor strălucit pentru „sportul alb” în România. Lipsa fondurilor va avea un efect devastatator, este convins cunoscutul om de afaceri. Astfel că nu se va putea profita de imaginea excelentă a Simonei Halep pentru a forma alte jucătoare de top. Iar Țiriac se teme că tenisul va avea aceeași soartă ca și gimnastica. Acolo unde România nu mai obține rezultate pe măsura celor din urmă cu mai mulți ani.

Ion Țiriac se teme că tenisul românesc va ajunge foarte rău după retragerea Simonei Halep

„Tare rău mi-ar părea să dispară tenisul, aşa cum s-a întâmplat cu gimnastica. Noi am avut noroc cu această Halep, care a apărut nimeni nu ştie de unde, în afară de familie, care a făcut sacrificii să o aducă în această poziţie. Toate celelalte ţări din apropiere, că e Cehia, că e Polonia, că e Ungaria, bagă bani în infrastructură.

În plus, la noi nu mai există specialişti. Nici acele şcoli primare pentru sport, ca să faci un specialist. Noi am ajuns acum să căutăm antrenor de gimnastică în străinătate. Atâta timp cât trăieşti cu un sport care are buget de 0,00…nu văd niciun fel de lumină la capătul tunelului”, a declarat Ion Țiriac pentru contul oficial de Facebook al Sports Festival.

Simona Halep, locul 2 mondial, este în top 10 WTA încă din februarie 2014. Din acest punct de vedere, este cea mai constantă jucătoare din tenisul feminin actual. Halep a câștigat nu mai puțin de 22 de turnee WTA și două titluri de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Și în 2020, deși sezonul a fost grav afectat de pandemia de coronavirus, Halep a obținut rezultate notabile. A reușit să câștige trei turnee, la Dubai, Praga și Roma.

De altfel, România are în prezent nu mai puțin de cinci jucătoare în top 100 WTA. În afara Simonei Halep, Patricia Țig, Irina Begu, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan intră și ele în această listă. Iar în trecut au mai fost foarte bine clasate și Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu, sau Alexandra Dulgheru. În schimb, la masculin, tenisul românesc merge din rău în mai rău. Marius Copil a ajuns pe locul 213 ATP, dar rămâne cel mai bine clasat dintre români. Filip Jianu, 19 ani, locul 394 ATP, este cea mai mare speranță a României.