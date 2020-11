Simona Halep, mesaj dur pentru cei care nu cred în virus. Adevărul despre simptomele sale

Simona Halep s-a vindecat de coronavirus, iar între timp a reluat, luni, și pregătirea pentru noul sezon competițional. De altfel, numărul doi WTA le transmite un mesaj celor care nu cred în existența noului coronavirus.

Simona Halep, mesaj dur pentru cei care nu cred în virus

„E prima zi în care mă antrenez 100%. Am avut o perioadă de 10 zile după Covid în care m-am recuperat. Am avut grijă pentru că am avut emoții, nu știam la ce să mă aștept. Nu am probleme de respirație și sunt pregătită să încep pregătirile pentru noul an”, a declarat Simona Halep, pentru Digisport.

„Am avut febră, dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o lungă perioadă de timp. Am trăit cu teamă zi de zi că o să se întâmple ceva, dar e bine că am trecut destul de ușor”, a mai declarat Simona Halep.

Simona Halep a mărturisit că a crezut în această boală încă de la început. „Nu sunt de acord deloc cu ceea ce aud pentru că eu am crezut în această boală de la început. Nu am avut vreun moment în care să spun că nu există. Cine nu crede, greșește din punctul meu de vedere. Mi-a părut rău de ce am auzit că s-a comentat la fotografia aceea (n.r. alături de o parte a personalului medical de la spitalul Matei Balș)”, a mai spus Simona Halep, pentru Digisport. Simona Halep a făcut o fotografie cu echipa medicală a Spitalului Matei Balș, după ce s-a vindecat de coronavirus. Din păcate, reacțiile unora dintre internauți nu au fost tocmai pozitive, jucătoarea de tenis fiind criticată pentru gestul său.

Simona Halep a fost infectată cu coronavirus

Pe 31 octombrie, numărul doi din ierarhia WTA, Simona Halep, anunțase, tot pe Twitter, că s-a infectat cu noul coronavirus. Simona Halep a precizat, după Roland Garros, că nu va mai juca în meciuri oficiale anul acesta. De altfel, sezonul 2020 a fost unul mult mai scurt pentru toate jucătoarele din circuitul WTA, pandemia de coronavirus dând peste cap toate planurile.

De asemenea, în acest an, Simona Halep a disputat 26 de meciuri oficiale, dintre acestea câștigând 23. Au învins-o pe Simona: Aryna Sabalenka (sferturi, Adelaide), Garbine Muguruza (semifinale, Australian Open) și Iga Swiatek (optimi, Roland Garros).

Simona Halep va încheia stagiunea cu 3 titluri câștigate: Dubai, Praga și Roma.

Simona Halep, parcurs în circuitul WTA: