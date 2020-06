Ion Țiriac, război total! L-a dat în judecată pe un român în Budapesta! Decizia instanței

Ion Țiriac l-a dat în judecată pentru calomnie pe șeful unui club de tenis din Sibiu după ce acesta l-a făcut ”mustăcios octogenar”. Solicitarea a fost respinsă de către o instanță din Budapesta, întrucât acolo a fost depusă plângerea. În plus, Marius Vecerdea, cel acționat în judecată, susține că Ion Țiriac nu ar trebui să fie în fruntea Federației Române de Tenis, pentru că nu are cetățenie română. Marius Vecerdea este un apropiat al familiei Klaus și Carmen Iohannis.

Ion Țiriac l-a dat în judecată pentru calomnie pe șeful clubului de tenis Pamira Sibiu, Marius Vecerdea după ce acesta l-ar fi jignit pe miliardar, scrie spotmedia.ro. Plângerea a fost depusă în Ungaria. Marius Vecerdea a dezvăluit că Ion Țiriac l-a dat în judecată pentru calomnie, însă solicitarea a fost respinsă de o instanță din Budapesta.

„Țiriac, în calitate de cetățean maghiar, cu domiciliul dat în Monte Carlo, m-a chemat în judecată la tribunalul din Budapesta pentru calomnie. Este foarte recentă treaba, am dat la tradus detaliile. Culmea culmilor, mi-a venit numai în limba maghiară, fară o traducere în limba engleză. Toate documentele sunt numai în limba maghiară Am rămas perplecs. Și o amendă daca o primesc mi-o aduce în limba engleză. Principalul aspect de menționat este faptul că am sentință definitivă care clasează toată cauza”, a declarat Marius Vecerdea.

Marius Vecerdea a precizat că Ion Țiriac a inițiat procesul după ce a fost deranjat de faptul că a fost numit „mustăcios octogenar”. Pe de altă parte, Marius Vecerdea susține că Ion Țiriac a fost validat în funcția de președinte al Federației Române de Tenis de Tribunalul București deși acesta nu s-a identificat nici măcar Cartea de Identitate ca să dovedească că este cetățean român.

„El m-a dat în judecată pe calomnie pentru că l-am făcut mustăcios octogenar. Este singurul aspect pe care eu l-am folosit și îl folosesc cu încăpățânare cu referire la persoana lui. De ce îl numesc așa? Ca să se ferească de toată răspunderea, el nu a prezentat și nu s-a identificat sub nicio formă. Nu știm. E cetățean român? Are CNP aici? Are domiciul aici? Habar nu are nimeni, n-a văzut nimeni un document. Iar ca să fii președintele unei asociații sau ONG precum FRT există reglementări foarte clare care specifică această obligativitate, că trebuie să îl identifici pe om. Așa vine orice terorist, își face o asociație, nu-și dă buletin, adresă, cetățenie, nimic… Și el scrie că îl cheamă Bulă Gheorghe, fără CNP, fără adresă, fară nimic. Asta a făcut Țiriac. Acestea sunt breșe în sistemul de organizare judiciară al României încălcate de Tribunalul București”, a adăugat Marius Vecerdea.

Astfel, Marius Vecerdea a redactat deja o sesizare pe care o va trimite Tribunalului București. Șeful Tenis Club Pamira Sibiu mai susține că Tribunalul București a încălcat atât legile din România, cât și cele europene.

„Este o sesizare care se referă la modul de organizare internă al Tribunalului București, cu referire la încălcarea unor legi. Legea de organizare judiciară a întregului sistem juridic, respectiv 304/2004 și regulamentul de organizare judiciară din România, respectiv regulamentul CSM, emis în baza legii de organizare judiciară. Sunt niște încălcări ale unor judecători și grefieri din cadrul Tribunalului București, care pur și simplu nu respectă legea. Am dat toate dovezile, ce s-a încălcat. Toată organizarea judiciară cu referire la mediul asociativ din România, tot ce înseamnă asociații, fundații, federații, uniuni, confederații și alte astfel de structuri, cum ar fi patronatele și sindicatele – atunci când se înființează, funcționează și se modifică, fac adrese la instanțele de unde au sediul. În cazul federațiilor, instanțele sunt tribunalele. Majoritatea federațiilor sportive își au sediul în București și, ca atare, toate reglementările acestea și, mai ales modificarea de acte constitutive se reglementează la Tribunalul București în baza legii asociative și prin anumite încheieri sau sentințe”, a adăugat Marius Vecerdea.

De asemenea, Marius Vecerdea intenționează să facă demersuri necesare și către Administrația Prezidențială, ministerul Justiției, Guvern. „Eu am câștigat toate procesele contencioase, iar acum, cu această sesizare, intru un pic mai profund. Prin presiunile pe care Țiriac le-a făcut asupra întregului sistemului judiciar, dar cu referire la Tribunalul București, i-a pus pe judecători, grefieri, care aveau atribuții conform legii, să calce peste cadavre ca să-l facă pe el președinte la Federația Română de Tenis. Problema nu e numai la nivelul FRT, nu este o chestiune personală a mea. Urmează fix în baza acestei sesizări să fac memoriu către ministrul Justiției, Guvern, Parlament și Administrația Prezidențială.

Toate au obligația, prin aceeași lege, care reglementează mediul asociativ, să aibă un departament asociativ care să răspundă la astfel de sesizări. Am descoperit că sunt breșe în sistemul judiciar din România, care vulnerabilizează siguranța națională. Din 2015-2016 s-au emis niste directive tocmai pentru a reglementa aceste ONG-uri din toată Europa pentru că prin ele se finanțează, în unele locuri, spălarea de bani, acte de terorism, promovare de fake news, manipulare în masă. Asta face Tribunalul București, vulnerabilizează întreg sistemul, crează niște breșe incredibile. Eu am făcut dovada, dar prin aceste presiuni ale lui Țiriac, doar pentru mușchii lui, eu am demonstrat ce breșe s-au creat în sistemul judiciar. Al doilea aspect se referă la încălcarea principiilor puterilor în stat. Pur și simplu sunt judecători care calcă grav peste puterea legislativă. Sunt documente atât de clare încât este fără urmă de tăgadă. Atât de grav s-a ajuns!”, a mai declarat Marius Vecerdea.

Originar din Sibiu, Marius Vecerdea a devenit cunoscut dupa ce s-a aflat ca familia prezidentiala, Klaus si Carmen Iohannis, învață tenis de la el. În plus, relatia dintre cele două părți este mult mai strânsă decât pare. Klaus si Carmen Iohannis sunt nașii de botez pentru unul dintre cei doi copii ai lui Marius Vecerdea.