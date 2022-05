Ion Țiriac n-o mai susține pe Simona Halep, la Madrid. Miliardarul român era o prezență constantă în ultimii 12 ani la turneul din capitala Spaniei. Lucru firesc, dat fiind că el era patronul competiției. Dar omul de afaceri a vândut competiția companiei IMG pentru 360 de milioane de euro. El nu se mai află în loja sa pentru a o susține pe Simona Halep, căreia i-a acordat personal și trofeul în 2016 și 2017. Ion Țiriac a preferat să-și petreacă timpul practicând unul dintre hobby-urile sale favorite, vânătoarea.

Ion Țiriac era un susținător fervent al Simonei Halep, atunci când românca evolua pe zgura de la Madrid. Mai mult, el i-a înmânat personal trofeul din aur și diamante, în 2016 și 2017, când românca s-a impus în competiția WTA 1000. În acest an, Ion Țiriac este absent pentru prima oară după mai bine de un deceniu din tribunele complexului Caja Magica. Miliardarul a preferat să se refugieze în Africa, pentru a se bucura de una dintre marile sale pasiuni, vânătoarea.

Ion Țiriac s-a refugiat la domeniul de vânătoare pe care îl deține în Namibia, potrivit El Confidencial. De asemenea, Țiriac le-a declarat jurnaliștilor spanioli că se simte „mult mai liber” după ce a vândut turneul de la Madrid, pe care îl patrona de mai bine de un deceniu.

Conform celor de la evz.ro, Ion Țiriac a cumpărat un domeniu de vânătoare în țara africană. E vorba de un resort achiziționat de la o familie de elvețieni cu suma de 5,5 milioane de euro. Resortul se numește Wabi Game Lodge, este situat în Podișul Waterberg, iar zona este declarată „fără malarie” de către oficialitățile din țara africană.

Aflându-se la marginea unei albii de râu uscate, aici se pot organiza acțiuni de tip safari. Acesta are în dotare opt cabane, fiecare cu baie proprie, dormitor, living și verandă, precum și alte două unități de lux, independente de bungalouri, situate pe cealaltă parte a grădinii.

„Încă de acum 65 de ani, tot ce fac este să călătoresc. În afară de această perioadă pe care o trăim acum, rareori am dormit mai mult de șapte zile în același pat. Ce înseamnă călătoria? Înseamnă să mergi în locuri de necesitate sau de plăcere. În general, am fost locuri de necesitate.

În ultima vreme, din când în când, mi-am permis să călătoresc de plăcere. Dar plăcerile mele încep de unde începe pasiunea mea. De exemplu, plăcerea mea de a vâna. Am fost de peste 40 de ori în Africa. Sunt 40 de ani în care am fost în Africa cel puțin o dată pe an. Chiar si acum. Această pandemie m-a prins în Namibia”, a mărturisit Ion Țiriac.