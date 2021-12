Ion Țiriac, moft senzațional de nabab. Pe ce a cheltuit 5,5 milioane de euro

Ion Țiriac, moft senzațional de nabab. Omul de afaceri nu se uită la bani atunci când vrea să-și îndeplinescă vreo poftă. Țiriac e clasat pe locul 3 în Top Capital al celor mai bogați români, cu o avere estimată la 1,9 – 2 miliarde de euro. Miliardarul e renumit și pentru pasiunea sa pentru vânătoare, el organizând anual un astfel de eveniment la Balc, județul Bihor. Aceeași pasiune l-a făcut să scoată din conturi o sumă uriașă.

Ion Țiriac, moft senzațional de nabab. Fostul jucător de tenis știe să-și trăiască viața. El nu-și refuză nicio plăcere, mai ales când e vorba de una dintre marile pasiuni. Colecționează mașini de lux, are propria flotă de avioane, dar e îndrăgostit și de vânătoare.

El a vorbit de curând, în revista pasionaților de Porsche și despre marele lui hobby, vânătoarea.

„Încă de acum 65 de ani, tot ce fac este să călătoresc. În afară de această perioadă pe care o trăim acum, rareori am dormit mai mult de șapte zile în același pat. Ce înseamnă călătoria? Înseamnă să mergi în locuri de necesitate sau de plăcere. În general, am fost locuri de necesitate.

În ultima vreme, din când în când, mi-am permis să călătoresc de plăcere. Dar plăcerile mele încep de unde începe pasiunea mea. De exemplu, plăcerea mea de a vâna. Am fost de peste 40 de ori în Africa. Sunt 40 de ani în care am fost în Africa cel puțin o dată pe an. Chiar si acum. Această pandemie m-a prins în Namibia”, a mărturisit Ion Țiriac.