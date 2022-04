Ce a putut face Ion Țiriac cu trofeul cu aur și diamante pe care l-a câștigat și Simona Halep. Miliardarul român a fost, între 2009 și 2021, proprietarul turneelor WTA și ATP de la Madrid. El a vândut competiția unei companii americane pentru 390 de milioane de euro, sumă în care e inclus și un turneu de golf. În acest an, noii proprietari vor premia câștigătorii cu un trofeu nou. Ion Țiriac le-a dat turneul, dar nu și trofeul prețios pe care și Halep l-a câștigat de două ori, în 2016 și 2017.

Ce a putut face Ion Țiriac cu trofeul cu aur și diamante pe care l-a câștigat și Simona Halep. Omul de afaceri român a vândut turneul de la Madrid către compania IMG, parte a grupului american Endeavour. Tranzacția s-a ridicat la 360 de milioane de euro, la care se adaugă încă 30 de milioane de euro pentru un turneu de golf ce are loc tot în Spania.

Afacerea a fost semnată în luna decembrie și finalizată la începutul acestei luni. Dar Ion Țiriac nu a lăsat noilor proprietari și trofeul confecționat din aur și diamante pe care-l oferea personal câștigătorilor competițiilor din întrecerile feminine și masculine de la Caja Magica. Inclusiv Simona Halep și l-a adjudecat, în două rânduri, 2016 și 2017, în timp ce în 2019 a jucat finala.

Ion Țiriac a avut alte planuri pentru prețiosul trofeu, ce era un punct de atracție al turneului din capitala Spaniei. Conform ProSport, miliardarul va transfera trofeul la Geneva Open, concurs pe care îl organizează în Elveția, împreună cu fostul tenismen german Rainer Schuettler.

Ion Țiriac nu le-a lăsat altă opțiune noilor proprietari ai turneului de la Madrid, decât să facă un nou trofeu. Aceștia au făcut o statuetă cu design diferit, ce va fi acordată începând cu ediția din acest an. Aceasta a fost prezentată în cadrul unui clip ce arată procesul său de creare, precum și rezultatul final. Noul trofeu poartă numele de „Arete”, însemnând „excelență în limba greacă.

Simona Halep și Sorana Cîrstea vor fi prezente pe tabloul principal al turneului dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro. Halep o întâlnește în primul tur pe chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA), în timp ce iubita lui Ion Ion Țiriac va juca împotriva ibericei Nurria Parrizas Dias (31 de ani, 52 WTA).

Presenting the new #MMOPEN trophy: ‘Arete’ by David Rodríguez Caballero.

Arete is an ancient Greek concept meaning excellence. Which players will be lifting the trophy this year? 🏆 pic.twitter.com/FRrBZYYoTu

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2022