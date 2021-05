Ion Țiriac, ‘lovit’ de un apropiat. Ce a spus românul: ‘A uitat total’

Celebrul miliardar român Ion Țiriac se pare că are din ce în ce mai mulți dușmani. După scandalul cu Serena Williams, se pare că o nouă voce îi critică modul său de a se comporta. Un vechi prieten și colaborator al fostului tenisman l-a criticat dur pe Ion Țiriac zilele acestea.

Toată lumea îl cunoaște pe Ion Țiriac, fost mare jucător de tenis și actualul proprietar al Madrid Open. Cel mai recent scandal în care a fost implicat are legătură cu celebra jucătoare americană Serena Williams. Într-un interviu acordat emisiunii „Rețeaua idolilor”, miliardarul făcea câteva comentarii acide la adresa jucătoarei.

Vorbind cu jurnalista Irina Păcurariu, miliardarul, în vârstă de 82 de ani, a declarat că dacă Serena Williams „avea decență” ar fi trebuit să se retragă din tenis. Nu este prima oară când Ion Țiriac face comentarii referindu-se la fostul număr 1 mondial. În 2018, el a spus că sportul are nevoie de noi personalități în sport, în afară de Williams, înainte de a face remarci și legat de greutatea ei.

Williams a respins acele comentarii marcându-le drept sexiste în timpul unui interviu pentru The New York Times. Ulterior, soțul sportive a reacționat și el în presa americană, acuzându-l pe fostul tenisman român de misoginism.

După toate aceste tensiuni lucrurile păreau a reveni pe un făgaș normal, decent. Dar a venit momentul în care fosta sa protejată, Simona Halep decidea să renunțe la sfaturile sale. Acum o altă voce critică atitudinea miliardarului.

După scandalul sexist cu Serena WIlliams, Ion Țiriac și-a văzut mai departe de treabă. Dar un fost colaborator al fostului mare tenisman Ion Țiriac și prieten, în același timp, a decis să vorbească despre acesta în termeni duri.

Mihai Rusu, fost antrenor și jucător de tenis, ajuns la 72 de ani, este, poate, cel mai în măsură să-l caracterizeze pe Ion Țiriac. Vocea celebrului post de radio Europa Liberă critică modul în care Ion Țiriac a ajuns să se comporte, considerând că a uitat de unde a plecat, spune Mihai Rusu.

”Problema lui Țiriac este că nu poate de acolo de sus, să vadă cum e jos. El a făcut un salt formidabil şi a uitat de unde a plecat. El povesteşte că a venit din sărăcie, dar acum trăieşte în altă sferă şi aşa gândeşte. El gândeşte că poate să facă orice indferent de lege. Nu e nimic subiectiv. Pentru mine, a fost un model sportiv şi uman. Nu întâmplător am fost şef de presă la Open România (1996-2001).

Totdeauna am lucrat prea bine împreună. Nu-ţi mai spun câte interviuri am făcut la Radio Europa Liberă. Am fost mereu un fan Țiriac. Dar trebuie să echilibrăm balanţa şi n-avem voie să trecem sub preş pe cele rele. Nu trebuie să ne lăsăm orbiţi, e o mare personalitate. Sunt declaraţiile lui şi comportările lui care nu-i fac cinste.”, a declarat Mihai Rusu pentru Sport Total FM.