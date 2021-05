Ce a făcut Simona Halep cu Ion Țiriac după victoria de Paște. Momente geniale la Madrid

Bucurie mare pentru Simona Halep. Numărul trei mondial al tenisului feminin a bifat o nouă victorie în cadrul turneului de la Madrid patronat de Ion Țiriac. Românca noastră a învins-o destul de ușor pe Saisai Zheng într-o oră și 19 minute de joc, cu scorul de 6-0, 6-4 în două seturi. Momente geniale la Madrid. Cum au sărbătorit Simona Halep și Ion Țiriac după victoria româncei.

Chiar dacă nu poate celebra sărbătorile pascale alături de familie și cei dragi, fiind plecată în Spania, Simona Halep a mărturisit că a simțit căldură în suflet și magia aceste perioade speciale atunci când a evoluat pe teren.

Mai mult de atât, tenismena a declarat că a sărbătorit și ea Paștele, cum a putut, alături de Ion Țiriac. Simona a ciocnit ouă colorate cu președintele Federației Române de Tenis și a degustat câteva preparate tradiționale românești: cozonac și pască.

„Sigur că rămâne timp de a mă bucura de sărbătoare. Am ciocnit și ouă de dimineață, și cu domnul Țiriac, a fost la micul dejun. Am sărbătorit Paștele, și aseară am mâncat un pic de cozonac și pască, mi s-au adus de acasă aceste preparate.

Simona Halep este încrezătoare în propriile sale forțe și se bucură din plin de victoria pe care a avut-o chiar în ziua de Paște, sărbătoare care pare să-i țină noroc româncei noastre. Ce va face mai departe în turneul patronat de Ion Țiriac.

„În setul secund am știut că trebuie să stau concentrată, știam din meciul anterior că e nevoie să rămân acolo, să nu mai greșesc, fiindcă ea a schimbat ritmul, tactica. Să mă calmez și să reușesc o lovitură în plus în interiorul terenului”

Eram încrezătoare de când am venit pentru că mereu am jucat bine aici. Am avut însă o pauză lungă după Australia, chiar dacă am jucat acel meci la Miami, nu a fost suficient.

Așa că aveam nevoie de meciuri oficiale. Am fost stresată înainte de partide, dar acum mă simt mai bine, mintal sunt mai bine. Pot să spun că mă bucur mai mult, nu mai am acele emoții negative. Sunt într-un punct bun acum”, a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor.