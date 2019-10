Ion Țiriac îi răspunde agresiv lui Cristian Tudor Popescu: cu ce l-a supărat jurnalistul

Ion Țiriac nu se implică deseori în conflicte jurnalistice. Nu se bate în declarații și nu vine cu scuze pentru anumite circumstanțe. Pe de altă parte, nici nu a mai fost atacat în trecut, în modul în care a făcut-o CTP.

Din motive necunoscute, Cristian Tudor Popescu a început să-l critice pe Ion Țiriac și să se lege de efectele negative ale interacțiunii sale cu Simona Halep. În opinia lui Popescu, jucătoarea de tenis nu are nimic de căștigat din desele întâlniri cu octogenarul.

Deși la nivelul banilor lui Țiriac te-ai fi așteptat ca fostul tenismen să nu se implice în conflicte ”ieftine”, nu au trecut 24 de ore până când a făcut public un set de declarații în presă. Se vede că s-a simțit ofensat.

”Probabil că are dreptate, nu știam că e specialist și la tenis. A câștigat Wimbledonul? Să fie sănătos domnul Popescu. Eu nu am o relație normală cu Halep. Eu nu sunt dependent de ea în treaba asta. Eu am fost mai bucuros decât toată România la un loc de cadoul pe care ni l-a făcut”, a spus Țiriac, pentru Gazetă.

De partea cealaltă a baricadei, CTP speră ca rolul miliardarului să se diminueze semnificativ în viața Simonei din secunda în care va reveni Darren Cahill în poziția de antenor.

”Sper să se diminueze influența lui Țiriac asupra Simonei, prin venirea lui Cahill. Nu mi-a plăcut relația afișată cu Simona, pe care și-a adjudecat-o ca pe un asset, practic Țiriac fiind vedeta manifestării. Nu cred ca relația lui Țiriac cu Simona e în folosul tenisului ei, sper ca prezența lui Cahill să o diminueze”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club, cu câteva săptămâni în urmă.

Dacă ai o curiozitate despre rolul lui Țiriac în viața lui Halep, jucătoarea a detaliat în cuvintele ei cât de important este fostul campion. „Ion Ţiriac este toate la un loc pentru mine. Are o experienţă extraordinară, a fost alături de mulţi campioni şi a jucat tenis. Ştie ce se întâmplă în momentele grele. Dar în primul loc aş spune că este un prieten. E un om de suflet pe care l-am cunoscut în 2014, după finala de la Madrid. De atunci, vorbim zilnic, îmi spune cum pot să devin mai bună, cât trebuie să mă antrenez”, a mărturisit Simona la emisiunea Garantat 100% de la TVR.