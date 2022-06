Ion Țiriac îi învață pe români cum să facă bani: „Pot să fie o investiție foarte promițătoare”

Ion Țiriac îi învață pe români cum să facă bani. Fostul jucător de tenis de 83 de ani are o avere cotată la 1,44 miliarde de euro și este încă foarte activ în domeniul afacerilor. Deși a vândut o parte din acestea, inclusiv licența turneului de la Madrid, miliardarul investește în alte zone. Ion Țiriac are și sfaturi pentru românii care vor să câștige bani în aceste vremuri de criză.

Ion Țiriac îi învață pe români cum să facă bani. Miliardarul român se arată foarte activ în noi proiecte pe care le derulează. El a inaugurat, de curând, „Țiriac Tower”, un proiect dezvoltat în zona Piața Victoriei ce acoperă o suprafață totală construită de aproximativ 20.000 de metri pătrați.

Clădirea în care Țiriac a investit peste 40 de milioane de euro este destinată închirierii a peste 1.600 de birouri clasa A. Construcția a început în decembrie 2018 și are 12 etaje, plus o parcare subterană pe 5 niveluri.

„V-am chemat ca să ne lăudăm. Acest teren e aici de 15 ani. Clădirea asta are șarmul ei, în mijlocul Bucureștiului. Și ne mândrim cu ea. Ne lăudăm cu o construcție de 5 stele. Este începutul unei ere pentru Țiriac Imobiliare. A început cu București și vor urma Timișoara și Brașov. România e în urmă cu ceea ce înseamnă imobiliarele moderne. Beneficiile acestei clădiri vor merge către Federația Internațională Țiriac”, a spus Ion Țiriac la inaugurarea clădirii, conform gsp.ro .

Ion Țiriac are planuri mari și de a investi în revitalizarea sportului românesc. El a anunțat o donație de 100-150 de milioane de euro pentru crearea unui complex sportiv la Otopeni, dar și a unei academii de tenis.

„Trebuie să adaug că există o donație de 100-150 de milioane de euro de la Federația Internațională Țiriac. Banii vor fi folosiți la Otopeni. Vom face un hotel, o piscină olimpică a acoperită, o sală de gimnastică, un teren de tenis și o academie de tenis cu 30 de terenuri.

Să vedem ce-o să facem la Otopeni. Academia Țiriac sau Academia Țiriac-Năstase, să vedem. Vreau să am 30 de terenuri și un central de 7.000 de locuri. Pentru că ăla de la BNR de l-a construit Ceaușescu s-a terminat! Eu lucrez la o altă dimensiune, vreau s-o fac și să rămână. Banii îi am, mai ales după ce-am vândut și turneul de la Madrid. Eu fac în Otopeni în 2 ani, deci în 2024!”, a mai spus Ion Țiriac, la evenimentul menționat.