Cum l-a ajutat Ion Țiriac pe Novak Djokovic în carieră. „Dacă nu se accidentează, va câștiga măcar un Grand Slam”

Cum l-a ajutat Ion Țiriac pe Novak Djokovic în carieră. Omul de afaceri român a jucat un rol important în traseul din tenis urmat de campionul sârb. Liderul ATP se confuntă, la ora actuală, cu mari probleme în Australia, dar nimeni nu-i poate lua cele 20 de turnee de Grand Slam și renumele de cel mai mare, după unii, jucător din istorie. Cine știe cum ar fi arătat destinul lui Novak Djokovic dacă nu s-ar fi intersectat și cu Ion Țiriac.

Cum l-a ajutat Ion Țiriac pe Novak Djokovic în carieră. Miliardarul român a organizat, între 1993 – 2016, un turneu ATP 250 în București, denumit „Năstase – Țiriac Trophy” sau Open România. La ediția din 2004 a fost prezent și o tânără speranță a tenisului din Serbia, în vârstă de doar 17 ani. Novak Djokovic pe numele său.

Ion Țiriac a fost cel care a fost de acord să i se ofere un wild-card pentru calificări, jucătorului practic necunoscut în acel moment, scrie ziare.com.

După gestul lui Ion Țiriac, Novak Djokovic a reușit să se califice pe tabloul principal al acelei ediții. În turul 1, a obținut prima sa victorie din circuitul ATP, învingându-l pe francezul Arnaud Clement. A pierdut în turul secund în fața spaniolului David Ferrer, un specialist al jocului pe zgură.

„Îmi amintesc că turneul a fost la București (nr. – debutul în circuitul ATP), in România. M-am calificat și a fost primul turneu ATP pe care l-am jucat în cariera mea. Am câștigat împotriva lui Clement în primul tur, am pierdut cu Ferrer in trei seturi, pe zgură. Îmi aduc aminte foarte bine, pentru că a fost primul meu turneu ATP.

A fost o experiență grozavă, Romania e o țară vecină, eram aproape de casă si am avut o susținere importanta a publicului. A fost un turneu care chiar a fost o rampă de lansare pentru ceea ce avea sa se întâmple în cariera mea”, a afirmat Novak Djokovic (34 de ani), pentru Digi Sport, în urmă cu câțiva ani.