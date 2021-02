Ion Țiriac demisionează de la FRT. Totul din cauza Guvernului, decizia e radicală

Ion Țiriac își va da demisia din funcția de președinte al FRT, post pe care îl ocupă din luna iunie a anului 2020. Afaceristul a luat această decizie după ce a analizat perspectivele pe care le are forul într-un an de pandemie.

Ion Țiriac demisionează de la conducerea FRT

Conducerea Federației Române de Tenis, cu Țiriac pe post de lider, a fost recunoscută în instanță în iunie 2020, la un an de la hotărârea Adunării Generale de Alegeri din 19 iunie 2019. Comitetul Director al FRT era compus din Ion Țiriac în funcția de președinte, George Cosac, Răzvan Itu, Alina Cercel-Tecșor și Adrian Marcu pe post de videpreședinți.

Afaceritul a luat decizia de a se retrage după ce a examinat direcțiile pe care le are forul pe care îl conducea. Contextul pandemiei care a lovit întreaga lume a determinat Guvernul să reducă bugetul MTS cu aproape 30 la sută. Automat, acest lucru s-a răsfrâns asupra fiecărei federații în parte. În anul 2020, după multe controverse, instanța supremă a țării a dat câștig de cauză forului condus de Țiriac, văduit în ultimii ani de banii pe care trebuia să-i primească de la bugetul de stat.

„Noi am câștigat acum câteva zile, la Curtea Supremă, procesul contra acelui cetățean, nici nu-i pronunț numele, pentru că mi-e scârbă. Dar și împotriva ministerului. MTS-ul, fără niciun fel de drept și rațiune, a oprit ilegal finanțarea unei federații private. Această decizie nu e benefică doar tenisului, ci întreg sportului românesc”, spunea atunci Țiriac.

Halep, Năstase și Tecău au dat și ei Guvernul în judecată

„Problema e în mâinile politicienilor, sper să se rezolve. E trist că am pierdut și turneul ATP de la București. Nu înțelege lumea că, datorită acelui turneu, România avea publicitate, 7 zile, în 60-70 de țări. În 2019, turneul de la Madrid a produs orașului peste 130 de milioane de euro profit, din taxe și din cheltuielile făcute în timpul acestor 10 zile.

N-or fi fost 100 de milioane la București, dar 10-12-14-15 le-ar fi luat. Cum e posibil ca această situație să se perpetueze… n-am înțeles! Atât Halep și Năstase, cât și eu sau Tecău am dat în judecată Guvernul, dar am fost respinși, ni s-a spus că nu suntem întemeiați”, a povestit el cu altă ocazie.