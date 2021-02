Sorana Cîrstea, ‘tăietoarea de capete’. Ce a spus CTP despre jucătoarea noastră

Sorana Cîrstea, ‘tăietoarea de capete’. Ce a declarat Cristian Tudor Popescu despre faimoasa noastră jucătoare de tenis. Locul 68 WTA a avut o victorie senzațională asupra Petrei Kvitova la Australian Open. Reușita tenismencei din România a atras atenția reputatului jurnalist. Ce a spus CTP despre jucătoarea noastră.

Sorana Cârstea a învins-o pe Petra Kvitova, ocupanta locului 8 mondial, la Australian Open, iar reușita româncei i-a atras atenția ziaristului Cristian Tudor Popescu. Reputatul om de presă a lăudat performanța sportivei românce de la Melbourne, care a înfrânt-o pe cehoaică în trei seturi, 6-4, 1-6, 6-1. Sorana Cârstea se va întâlni, în turul următor, pe teren cu Marketa Vondrousova, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 19.

„Sorana a jucat un tenis de excepţie. De fapt, excepţia e pentru cine n-o cunoaşte pe Sorana. Ea a concluzionat excelent la conferinţa de presă când a spus: „În decisiv, am reuşit să rămân cu capul acolo“. A rămas psihic acolo, aşa a câştigat meciul. Sorana este, prin tenisul ei cel mai bun, o jucătoare completă, are tot ce-i trebuie: rever, dreaptă, serviciu. E mult mai valoroasă decât a arătat-o clasamentul, de-a lungul anilor”, a declarat Cristian Tudor Popescu la digisport.ro .

Eleva antrenorului Adrian Cruciat a făcut un efort supraomenesc pentru a rezista temperaturilor de peste 30 de grade din Australia. Sorana Cârstea a lăudat-o pe rivala sa, complimentându-i felul în care a evoluat pe teren, în timpul meciului.

„Am avut multe meciuri împotriva ei, este o jucătoare extraordinară, loveşte atât de tare mingea şi mi-a luat timp să mă adaptez jocului, dar odată ce am reuşit, am simţit că pot să o înving. Sunt foarte fericită de această victorie. În al doilea set, a făcut pasul în faţă şi eu am dat înapoi.

Cred că azi a fost o chestiune de cine preia controlul punctului, cred că în setul al doilea am jucat prea defensiv, dar odată terminat am încercat să revin aproape de linia de fund a terenului, să dictez punctele şi a mers. Nu ştiam cu cine o să joc în turul al treilea, de obicei nu mă uit la tablou.

E o jucătoare extraordinară, lovește mingea fără greșeală, foarte puternic. Cred că am făcut meciul perfect, Petra are o mare experiență, dar știam că pot să o înving pentru că o mai învinsesem. Sunt foarte fericită. Ea a meritat actul secund pentru că eu am avut multe nesincronizări”, a declarat Sorana Cârstea pentru digisport.ro