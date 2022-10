Ion Țiriac a confirmat „ruptura” de Simona Halep. „Nu am văzut-o de patru luni”. De ce nu își mai vorbesc miliardarul și jucătoarea de tenis

Ion Țiriac nu mai este în relații bune cu Simona Halep. Fostul jucător de tenis a confirmat că nu s-au mai văzut de aproape patru luni! Motivul? Omul de afaceri nu a fost deloc mulțumit că sportiva a renunțat la managerul Virginia Ruzici și colaborează acum doar cu oameni recomandați de antrenorul Patrick Mouratoglou.

Ion Țiriac a fost în ultimii ani un sfetnic apropiat al Simonei Halep. A ajutat-o foarte mult în carieră, dar a pus „o vorbă bună” și când a fost vorba de anumite contracte bănoase de publicitate. Făceau foarte des pariuri. Omul de afaceri a pierdut o bicicletă și o motocicletă, dar a câștigat o mașină.

Relațiile din ultima perioadă nu au mai fost la fel de strânse. Ion Țiriac evită să vorbească despre Simona Halep, iar când ajunge la acest subiect încearcă să scape de el cât mai rapid.

„Simona Halep… Nu știu ce face, nu am văzut-o de 3-4 luni. Știu că s-a hotărât, după cum am citit, să nu mai joace anul ăsta. Nu îmi dau seama dacă este bine sau dacă este rău. Este campioană de Wimbledon, și știe sigur ce trebuie să facă. Eu am treburile mele, sunt mai mult în Africa. Nu sunt cu programul și calendarul la zi cu ce se întâmplă aici”, a spus Ion Țiriac.

De ce nu ați mai ținut legătura cu ea? Erați foarte apropiați…

Sigur că da! Eram… sigur că eram! Dar eu am treburile mele. Sunt mai mult în Africa”, a declarat Ion Țiriac.