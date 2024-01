Ion Dolănescu ar fi împlinit azi 80 de ani. Ionuț Dolănescu nu l-a invitat și pe presupusul fiu la parastas. Cât de des vine Maria Ciobanu, la mormânt? EXCLUSIV

Regretatul artist Ion Dolănescu ar fi împlinit azi 80 de ani. A lăsat în urmă sute de cântece populare, adevărat balsam pentru suflete, dar și o avere de un milion de euro. Cine i-a aprins o lumânare, azi, la Bellu, cine s-a rugat pentru sufletul lui? Ionuț Petrescu, presupusul lui fiu, ne-a povestit, cu dezamăgire, că Ionuț Dolănescu nu l-a invitat la parastas, deși el este cel care are grijă zilnic de cavoul scump. Am aflat și că Maria Ciobanu, fosta mare iubire a artistului, nu l-a uitat.

Ion Dolănescu ar fi împlinit azi 80 de ani. Ionuț Dolănescu, fiul lui cel mare, care a moștenit casa din strada Caimatei și toate drepturile de autor, estimate la 75.000 de euro, i-a făcut parastas la biserică, apoi, a împărțit pachete cu mâncare la mormânt.

La slujba de comemorare, de la Biserica Sf. Gheorghe Nou, din Capitală, nu a fost invitat însă și Ionuț Petrescu, presupusul fiu al lui Ion Dolănescu. Cu atât mai mult cu cât el este cel are grijă zilnic de cavoul scump, de zeci de mii de euro, din marmură. Acesta și-a exprimat dezamăgirea, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

”Aș fi mers la parastas, mai ales că am zilnic grijă de mormânt, indiferent că plouă sau e ger, merg și îi aprind o lumânare, am stat în casa lui Ion Dolănescu, mama mea a fost bucătăreasa lui. Însă, nu m-a invitat Ionuț.

Ionuț Petrescu mai susține că, în ciuda acestei situații dureroase, de a nu fi fost invitat la parastasul regretatului cântăreț de muzică populară, el nu îi poartă ranchiună lui Ionuț Dolănescu:

”Sincer, eu sunt un om cu suflet, un om care îl are pe Dumnezeu în suflet și în inimă, nu port ranchiună nimănui, ba, din contră, am învățat să iert toate răutățile și cel mai greu lucru care am învățat este ca iubesc din suflet fiecare om, indiferent ce dăruiește el eu am învățat să iubesc”, ne-a mai declarat Ionuț Petrescu, și el un talentat solist de muzică populară.