Este premieră în România. Ioana Dichiseanu lansează astăzi prima piesă dintr-un mare proiect fado, în cadrul emisiunii ”Opriți timpul!”, de la Național TV.

Bucurie uriașă în familia lui Ion Dichiseanu! Ce veste a dat acum fiica lui, Ioana

Începând cu ora 13:00, fiica maestrului Ion Dichiseanu interpretează ” O meu amor foi para o Brasil” în platoul emisiunii moderate de Corina Chiriac și Adrian Enache.

Această melodie este prima dintr-un proiect mai amplu de muzică fado, pe care Ioana Dichiseanu îl va lansa anul acesta pe piață. De asemenea, aceasta va cânta în duet cu mama sa, Simona Florescu-Dichiseanu. În emisiunea de la Național TV vor mai prezenți și Sofia Vicoveanca, Nicu Paleru, dar și Taraful Cleante.

În cea de-a șasea ediție a emisiunii ”Opriți Timpul!”, de la Național TV, Corina Chiriac și Adrian Enache aduc artiști talentați, momente inedite, nelipsitele premiere și provocări muzicale.

Cine este Ioana Dichiseanu

Ioana Dichiseanu e fiica actorului Ion Dichiseanu și a Simonei Florescu. Simona Florescu a vorbit despre relația cu Ion Dichiseanu, dar și despre momentul căsătoriei lor.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă. Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastra pentru că el era bătran” a povestit Simona Florescu pentru Viva.ro.

Ioana Dichiseanu are o fiică pe nume Anastasia, care s-a născut pe data de 23 septembrie 2016. Vestea cea mare a fost dată chiar de către mama ei, Simona Florescu. „Dragii mei dragi! Doamne Doamne ne-a binecuvantat astazi, în zi mare de sarbatoarea Zamislirii Sf. Ioan Botezatorul cu minunea Anastasia Ioana! De azi, suntem OFICIAL bunici fericiti!”, a scris aceasta pe Facebook. Fiica lui Ion Dichiseanu a povestit și despre problemele pe care le-a avut după naștere. Creștinarea micuței a avut loc pe 2 iulie 2017.