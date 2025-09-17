Ultima oră
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
17 sept. 2025 | 22:30
de Andreea Vasile

Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV

Monden
Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Elvira Deatcu, glume îndrăznețe la Pro TV.

Carmen Tănase a încasat cu zâmbet și demnitate toate glumele aruncate în emisiunea „La bine și la roast”, fiind invitată de onoare în ediția de miercuri, de la 21:30. Și pentru că nimic nu e mai distractiv decât să râzi în compania marilor actori, nu a fost singură: alături de ea au stat Marius Manole, Sergiu Costache, Lucian Viziru și Maia Morgenstern.

Carmen Tănase, invitată de onoare a emisiunii „La bine și la Roast”

Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite și respectate actrițe din România, a acceptat o provocare pe care puțini ar îndrăzni să o ia în seamă: să fie invitată de onoare în emisiunea „La bine și la Roast”.

Cunoscută pentru naturalețea sa și simțul unic al umorului, Carmen a arătat că știe să primească glumele cu zâmbetul pe buze – și, când e cazul, să răspundă cu replici pe măsură, fără să piardă niciun strop din grația ei.

Pe scena Operei Române din București, alături de ea, râsetele și aplauzele au fost împărțite cu prieteni apropiați și nume mari din lumea artistică: Marius Manole, Sergiu Costache, Elvira Deatcu, Lucian Viziru și Maia Morgenstern.

În fața lor, cinci dintre cei mai apreciați comedianți ai momentului – Viorel Dragu, Teo, Costel, Drăcea și Gabriel Dumitriu – au dat tot ce aveau mai bun în roast-ul autentic. Glumele neașteptate și poantele irezistibile au făcut sala arhiplină să vibreze de râsete, aplauze și chicote care nu mai conteneau. Fiecare replică a stârnit reacții pe măsură, transformând seara într-o adevărată explozie de umor

Elvira Deatcu și-a intrat în rol

Elvira Deatcu și-a asumat cu multă seriozitate rolul de roaster și a reușit să transforme rapid sala într-un adevărat câmp de râsete, ridicând întreaga audiență în picioare. Primul care a intrat în vizorul umorului ei fin, dar tăios, a fost Lucian Viziru.

„Dacă ai mai mult de 30 de ani, îl știi pe Lucian Viziru din telenovelele românești. Dacă ai sub 30, îl știi din podcastul lui Tibulcă, unde era foarte nervos, foarte rușinat că frate-su e beat. Un artist desăvârșit. A fost solist în trupa Gaz pe Foc. De aici și aspectul de cărăuș de butelii”, a spus Elvira, stârnind hohote de râs, după cum a aflat Playtech, în exclusivitate.

Nici Sergiu Costache nu a scăpat de săgețile și replicile pline de umor ale Elvirei Deatcu. Actrița l-a luat în vizor cu multă lejeritate, combinând hazul cu subtilitatea, iar modul în care și-a construit gluma a stârnit imediat hohote de râs

„Ca tot vorbim despre seriale, despre filme, este și Sergiu Costache aici. Pe Sergiu nu îl știi niciodată sigur dacă l-ai văzut într-un film, într-un serial sau într-o parcare unde ți-a cerut 5 lei”, a glumit actrița, iar publicul a explodat în aplauze și râsete.

Atmosfera de la „La bine și la Roast” a demonstrat că nu e deloc imposibil să găsești echilibrul perfect între confesiune și ironie, între admirație și glume mușcătoare. Carmen Tănase, una dintre cele mai mari actrițe ale momentului, a primit fiecare replică cu naturalețe și umor, arătând că râsul poate fi, de multe ori, cea mai sinceră dovadă de prietenie.

În emisiunea lansată recent la Pro TV, vedetele își deschid sufletul și acceptă provocarea de a râde de ele însele, într-un decor spectaculos, plin de energie și bucurie molipsitoare.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Horoscop
acum 5 ore
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Horoscop
acum 7 ore
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Horoscop
acum 8 ore
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Monden
acum 10 ore
Parteneri
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Digi24
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro