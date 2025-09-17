Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV

Carmen Tănase a încasat cu zâmbet și demnitate toate glumele aruncate în emisiunea „La bine și la roast”, fiind invitată de onoare în ediția de miercuri, de la 21:30. Și pentru că nimic nu e mai distractiv decât să râzi în compania marilor actori, nu a fost singură: alături de ea au stat Marius Manole, Sergiu Costache, Lucian Viziru și Maia Morgenstern.

Carmen Tănase, invitată de onoare a emisiunii „La bine și la Roast”

Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite și respectate actrițe din România, a acceptat o provocare pe care puțini ar îndrăzni să o ia în seamă: să fie invitată de onoare în emisiunea „La bine și la Roast”.

Cunoscută pentru naturalețea sa și simțul unic al umorului, Carmen a arătat că știe să primească glumele cu zâmbetul pe buze – și, când e cazul, să răspundă cu replici pe măsură, fără să piardă niciun strop din grația ei.

Pe scena Operei Române din București, alături de ea, râsetele și aplauzele au fost împărțite cu prieteni apropiați și nume mari din lumea artistică: Marius Manole, Sergiu Costache, Elvira Deatcu, Lucian Viziru și Maia Morgenstern.

În fața lor, cinci dintre cei mai apreciați comedianți ai momentului – Viorel Dragu, Teo, Costel, Drăcea și Gabriel Dumitriu – au dat tot ce aveau mai bun în roast-ul autentic. Glumele neașteptate și poantele irezistibile au făcut sala arhiplină să vibreze de râsete, aplauze și chicote care nu mai conteneau. Fiecare replică a stârnit reacții pe măsură, transformând seara într-o adevărată explozie de umor

Elvira Deatcu și-a intrat în rol

Elvira Deatcu și-a asumat cu multă seriozitate rolul de roaster și a reușit să transforme rapid sala într-un adevărat câmp de râsete, ridicând întreaga audiență în picioare. Primul care a intrat în vizorul umorului ei fin, dar tăios, a fost Lucian Viziru.

„Dacă ai mai mult de 30 de ani, îl știi pe Lucian Viziru din telenovelele românești. Dacă ai sub 30, îl știi din podcastul lui Tibulcă, unde era foarte nervos, foarte rușinat că frate-su e beat. Un artist desăvârșit. A fost solist în trupa Gaz pe Foc. De aici și aspectul de cărăuș de butelii”, a spus Elvira, stârnind hohote de râs, după cum a aflat Playtech, în exclusivitate.

Nici Sergiu Costache nu a scăpat de săgețile și replicile pline de umor ale Elvirei Deatcu. Actrița l-a luat în vizor cu multă lejeritate, combinând hazul cu subtilitatea, iar modul în care și-a construit gluma a stârnit imediat hohote de râs

„Ca tot vorbim despre seriale, despre filme, este și Sergiu Costache aici. Pe Sergiu nu îl știi niciodată sigur dacă l-ai văzut într-un film, într-un serial sau într-o parcare unde ți-a cerut 5 lei”, a glumit actrița, iar publicul a explodat în aplauze și râsete.

Atmosfera de la „La bine și la Roast” a demonstrat că nu e deloc imposibil să găsești echilibrul perfect între confesiune și ironie, între admirație și glume mușcătoare. Carmen Tănase, una dintre cele mai mari actrițe ale momentului, a primit fiecare replică cu naturalețe și umor, arătând că râsul poate fi, de multe ori, cea mai sinceră dovadă de prietenie.

În emisiunea lansată recent la Pro TV, vedetele își deschid sufletul și acceptă provocarea de a râde de ele însele, într-un decor spectaculos, plin de energie și bucurie molipsitoare.