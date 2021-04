Ioana și Ilie Năstase, surprinși iar în public după bătaia încasată. Ce au făcut cei doi FOTO exclusiv

Separați, dar împreună. Pare-se că Ioana și Ilie Năstase nu se pot lăsa unul de celălalt și își croiesc în continuare drumul braț la braț. Cele mai recente imagini surprinse de fotoreporteri spun asta.

Ioana și Ilie Năstase, din nou împreună în public după bătaia încasată

Ioana și Ilie Năstase sunt din nou împreună, spun imaginile. Chiar dacă au anunțat că vor divorța, ba chiar au făcut pași înspre această schimbare, fotoreporterii Impact i-au surprins făcându-și noi amintiri. Ei au fost surprinși de fotoreporterii Impact ieșind din cartierul Stejarii, în mașina Mercedes S a fraților Păunescu. Cel mai probabil, cei din urmă le-au pus la dispoziție automobilul cu șofer pentru a-i o ajuta să se deplaseze până la mașina brunetei. Ioana își parcase Bentley-ul în fața mall-ului Băneasa.

Îmbrăcată într-o roșie roșie, deasupra genunchilor, cu geaca în mână fiindcă se făcuse cald și cu poșeta pe un altul, aceasta, ca întotdeauna, a fost răvășitoare. Într-un final, amorezii au urcat în autovehiculul Ioanei și au plecat către apartamentul ei din Băneasa, care îi este casă atât timp căt poposește la București, și nu în Constanța, acolo unde are o altă locuință. De altfel, femeia mărturisea pe la mijlocul lunii martie că ea și fostul sportiv au revenit la sentimente mai bune.

„Da, ne-am mai văzut în ultimele săptămâni. Mai vorbim la telefon, mai schimbăm mesaje, ba am ieşit chiar şi la masă împreună. Pot să vă spun astăzi că poveştile acelea, cum că îmi va lua cadourile oferite înapoi, lucru despre care presa a speculat pe larg, ar putea avea un final feiricit. Ilie m-a lăsat să înţeleg că nu va face asta”, declarat ea.

Marele tenismen, implicat în violențe domestice

Fostul tenismen Ilie Năstase a fost acuzat de soție, în ianuarie 2021, că a bătut-o. Ioana a sunat la 112 în stare de șoc. Aceasta a confirmat speculațiile și a clarificat că nu a depus plângere împotriva partenerului, din dorința de a nu-i face rău. „E adevărat. Tot ce pot să vă spun este că mă bucur că am ieșit teafără din acea casă și să le mulțumesc domnilor polițiști că au venit la timp. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Am vrut să îl fac să fie fericit, am încercat toate variantele posibile. Nu vreau să îi fac rău”, declara atunci Ioana.