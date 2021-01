Ioana Năstase rupe tăcerea. Cum a bătut-o Ilie, de fapt: „Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia”

Ioana Năstase rupe tăcerea şi spune totul despre scandalul momentului. Bruneta a povestit cum a bătut-o Ilie, de fapt, iar detaliile sunt incredibile.

În urmă cu o săptămână, Ioana Năstase suna disperată la 112 această spunându-le celor de la serviciul de urgenţă că este foarte speriată pentru că a fost lovită de soţul ei. Aceasta a reuşit să se încuie în dormitor, însă nu înainte de a fi abuzată fizic. Acum, bruneta în vârstă de 44 de ani rupe tăcerea şi povesteşte cum a bătut-o Ilie, de fapt.

Totul s-a întâmplat pe 8 ianuarie, imediat ce aceasta s-a întors dintr-o escapadă la munte cu prietenele sale. Se pare că marele tenismen nu a fost deloc încântat de ideea ca soţia sa a petrecut Sfântul Ion departe de el.

“Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat.

Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui. Iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac. Nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a dezvăluit Ioana pentru Click.ro.