Ce a făcut Ioana Năstase la doar câteva minute după ce a fost bătută de Ilie Năstase. Chiar fiul ei a povestit tot

Recentul scandal în care este implicat fostul jucător de tenis, Ilie Năstase, și soția acestuia, Ioana, a stârnit emoții puternice în sufletul lui Theodor, fiul Ioanei Năstase.

El a și făcut primele dezvăluiri despre incidentul dintre Ilie Năstase și mama sa, care s-a lăsat cu reacții violente din partea fostului sportiv. Amintim că în urmă cu câteva zile, între cei doi soți a avut loc un incident ce s-a încheiat după ce femeia a sunat la 112 pentru a primi ajutor. De altfel, Ioana Năstase a spus că a fosr foarte speriată și șocată de moment, fapt pentru care a decis să apeleze la autorități. Mai mult decât atât, aceasta a plecat din București, alegând să meargă la Constanța ca să se liniștească și să-și pună ordine în gânduri.

”Eu sunt la Constanța, am plecat imediat după scandal, am plecat cu ce aveam pe mine și nu m-am mai uitat înapoi. Vă puteți da seama cât de tare m-am speriat. Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață, niciun sms, nimic. Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat, nu văd de ce aș face asta, nici prin cap nu-mi trece. Nu m-am decis încă dacă voi divorța sau nu, aștept să mă liniștesc, ca să nu iau o decizie sub imperiul emoțiilor puternice. Sunt foarte tristă și afectată de cele întâmplate”, a spus Ioana Năstase.