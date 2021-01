Ce s-a întâmplat, de fapt, la bătaia primită de Ioana Năstase. Detalii șocante, cum s-a comportat Ilie Năstase

Noi dezvăluiri au ieșit la iveală în scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana Năstase. Iată la ce agresiune a fost supusă bruneta. Scandalul încă continuă, la mai bine de o săptămână de la agresiune.

Deși celebrul sportiv a negat acuzațiile care i-au fost aduse, femeia a continuat să facă dezvăluiri despre bătaia încasată de la soțul ei. Aceasta nu s-a mai putut abține și a dezvăluit totul despre agresiunea de care a avut parte. În plus, de teamă ca situația să nu se înrăutățească, aceasta a ieșit imediat din casă cu ce haine avea pe ea. Iar după ce a alertat autoritățile, Ioana Năstase a plecat la Constanța, ca să se liniștească și cu toate că spune că nu dorește să ia o decizie la nervi, aceasta pare să tindă către varianta divorțului, dar nu este încă sigură pe ea.

”O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar.”, a spus Ioana Năstase pentru click.ro .

Totodată, Ioana Năstase crede că Ilie Năstase ar trebui să-și rezolve mai multe probleme din trecut, pe care a tot ezitat să le rezolve. Mai mult, aceasta a ținut să demonteze zvonurile potrivit cărora cauza scandalului lor ar fi chiar una dintre fostele partenere de viață ale soțului ei, spunând că le respectă mult pe Brigitte și pe Amalia Năstase.

”Nu are legătură cu nimeni din trecut. Ilie ar trebui să-și lămurească niște probleme din trecut, să și le rezolve și atâta tot. El este puțin cam încărcat. Eu am încercat să-l ajut. Am încercat pe cât s-a putut. Problemele nu au legătură cu Brigitte, ferească Dumnezeu. Nu m-a deranjat femeia niciodată. Pentru mine este o doamnă. Nu știu pentru ceilalți, dar pe mine nu m-a deranjat niciodată. Tot respectul și pentru ea și pentru Amalia. Eu nu am treabă cu trecutul lui Ilie.”, a mai spus Ioana Năstase în cadrul unei emisiuni TV.