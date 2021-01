Ioana Năstase, prima apariție la TV după bătaia primită. Mesaj halucinant transmis lui Ilie Năstase: ‘Ce să înțeleagă?’

Deși cu multă experiență în materie de femei, nu chiar 2.500 cât se știa, Ilie Năstase a demonstrat a nu putea ține, fără ambuteiaje, niciuna constant în viața sa. Așa s-a întâmplat și cu Ioana, femeie despre care spunea că îi va fi ultima soție. Aceasta ar fi fost bătută de fostul mare tenismen și a plecat de acasă, în prezent cei doi fiind despărțiți, unul în București, altul la Constanța. Dar a venit Mahomed la munte, însă doar pentru a acorda un interviu, în care a devoalat ce ar schimba la partener dacă ar avea o baghetă magică, ceea ce, poate, s-ar lega și de cel mai recent eveniment din încercata familie Năstase.

Ioana Năstase, primul interviu TV după scandalul cu Ilie Năstase. Mesajul transmis soțului

Ioana Năstase a fost prezentă în emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D, unde a răspuns unor întrebări care ba i-au pus memoria la încercare, ba disponibilitatea, cel puțin în cazul celor despre soț. De pildă, la chestiunea „Dacă ai avea o baghetă magică, ce ai schimba la Ilie Năstase?”, aceasta a răspuns, fără să stea prea mult pe gânduri, ”gelozia”.

De asemenea, femeia a povestit și despre atitudinea pe care o abordează atunci când la orizont apar conflictele. „Am învățat să plec”, a declarat ea. Cât despre învățămintele pe care partenerul le-ar putea trage din această acțiune, Ioana Năstase mărturisește cu resemnare că e prea târziu pentru așa ceva, spunând „Ce să înțeleagă?”.

Când a simțit că o iubește cel mai mult?

„Cred că el mă iubește și acum și m-a iubit tot timpul. Am simțit că mă iubește enorm în momentele când sunt în dificultate, în momentele mai grele, și încearcă să vină spre mine, să mă împace. În schimb, nu prea știe să mă susțină. Eu îl susțin întotdeauna. Consider că are nevoie”,

Cine e mai iute la mânie?

„Eu sunt cea calmă, clar. Într-o ceartă, eu sunt cea care încearcă să aplaneze, dar, fiind și eu om, îți dai seama că, nah, îmi ies și eu din fire. Cea mai bună metodă a mea de a aplana un conflict este de a pleca, asta am învățat. Fie unde aș fi, chiar și la restaurant. Mă ridic și plec. Îl las să plătească și îl aștept la mașină. El s-a obișnuit cu plecările mele, dar nu le fac foarte des, doar când mă supără foarte tare.”

Cum a reacționat fostul tenismen când a plecat?

„Mi-a zis: Măi, femeie, tu ești nebună? Pleci și mă lași aici singur la masă? Eu i-am răspuns un da. Nu înțelege oricum nimic din lecțiile pe care i le dau. Ce să mai înțeleagă acum?