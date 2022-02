Ioana Năstase, agresată de o femeie într-un restaurant. Vedeta nu poate să își revină din șoc. Detalii EXCLUSIVE

Ioana Năstase a trecut printr-o adevărată traumă și nu își poate reveni. Frumoasa brunetă nu mai poate să doarmă de câteva zile, după ce a fost agresată de o femeie într-un restaurant. Aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai neagră experiență din viața ei.

Ioana Năstase a încercat să rămână calmă, chiar dacă răbdarea i-a fost pusă la încercare. Totul s-a petrecut în urmă cu doar câteva zile, în timp ce aceasta era la un restaurant împreună cu Ilie Năstase. Vedeta a trecut printr-o experiență neplăcută, fiind agresată timp de 3 ore de către o femeie.

„Nu îmi revin, am avut o experiență foarte neplăcută. Eram într-un restaurant cu Ilie, a venit o femeie, nu am înțeles cine a fost. Am băiat de 25 de ani, am nepoțică, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Nu am vrut să fac circ, în această vară au fost zvonuri că am făcut circ într-un restaurant din Mamaia, nu este adevărat, nu sunt acest gen de femeie.

Sâmbătă seara a fost nevoie să suport timp de 3 ore totul, nu dorm de 3 seri. Am înțeles că femeia respectivă este cunoscută, m-a agasat timp de 3 ore, nu am trăit niciodată o asemenea experiență.”, a spus Ioana Năstase, în exclusivitate pentru Impact.ro.