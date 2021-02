Ioana Năstase a spus cum îl va ierta pe Ilie Năstase. Ce a transmis femeia

Scandalul dintre Ioana Năstase și Ilie Năstase nu s-a încheiat. Frumoasa brunetă a spus cum îl va ierta pe fostul tenismen al României. Ce mesaj i-a transmis actuala sa soție și ce vrea ca Nasty să facă, în continuare.

Ioana și Ilie Năstase au ajuns, din nou, în centrul atenției presei. După incidentul cu apelul la 112, când Ioana Filimon a sunat la urgențe, acuzându-și soțul că ar fi agresat-o fizic, situația dintre cei doi soți nu a mai fost atât de roz. Cu toate acestea, se pare că Ioana e decisă să-l ierte pe Ilie Năstase și vrea să-i mai dea încă o șansă. Ce pretenții are frumoasa brunetă de la partenerul său și ce trebuie să facă Nasty pentru ca actuala lui soție să îl ierte.

Ioana Simion l-a pus la teste pe Ilie Năstase și nu vrea să se dea bătută. Deși nu s-au împăcat, bruneta a recunoscut că ea și Ilie Năstase petrec foarte mult timp unul în compania celuilalt. Bruneta a spus ce trebuie să facă Ilie Năstase pentru a o recâștiga.

Ioana Năstase a plecat din casa soțului ei, Ilie, și are multe planuri de viitor. Pe lângă faptul că s-a apucat de renovat casa mamei sale, frumoasa brunetă vrea să ajungă la Piatra Neamț, acolo unde înmormântat tatăl ei.

„Renovez casa mamei. Vreau să merg la tătăl meu la mormânt la Piatra Neamț. Vreau să fac niște schimbări la mormânt. Stau câteva zile să mă relaxez, am o prietenă acolo. Îmbin utilul cu plăcutul. Nu am mai fost de doi ani, ceea ce mi se pare anormal. Mergeam cam de trei ori pe an, dar de când cu Ilie nu am mai avut timp”, a spus Ioana Năstase pentru sursa citată.