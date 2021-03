Învățătoarea care a umilit elevul din Argeș după ce i-a oferit un mărțișor se apără: „Cuvântul urât nu a existat în exprimarea mea”

Învățătoarea acuzată și blamată de milioane de români după un eveniment nefericit petrecut pe 1 martie a oferit explicația pe care toată lumea vrea să o audă. După ce părinții unui elev de clasa a III-a au făcut publică reacția dascălului cu privire la mărțișorul pe care copilul i l-a dăruit, toată țara s-a arătat revoltată față de gestul său.

Nicolae este un băiețel de clasa a III-a care a fost diagnosticat ca fiind un copil hiperactiv, dar totodată, cu deficiență de vedere. Cu toate acestea, micuțul și-a dorit să confecționeze un mărțișor pentru învățătoarea sa cu scopul de a-I oferi un cadou mai special. Din păcate, gestul copilului nu a impresionat-o foarte tare pe aceasta, afirmând chiar că este “urât”, potrivit declarațiilor făcute de elev în fața părinților.

În urma acestui incident, micuțul a ajuns acasă dezamăgit și trist, nedorind să mai meargă la școală după această umilință. Părinții au mai povestit, de asemenea, că învățătoarea l-ar fi făcut “sărac”, afirmând că nu are bani să ia un mărțișor.

Bărbatul a mai acuzat-o pe învățătoare cu privire la modul în care i-a spus copilului său că nu are bani să-și cumpere un manual

Învățătoarea din Argeș se apără cu toată forța, susținând că toate declarațiile făcute au fost o interpretare greșită a băiețelului. Aceasta susține că ziua de 1 Martie a fost o zi ca oricare alta, niciunul dintre copii nepărând supărat.

Mai mult, Gheorghița Amzărescu oferă asigurări că ar fi întrebat elevul de ce a dat bani pe acel mărțișor scump și nicidecum că i-ar fi reproșat de ce nu a venit cu unul mai scump. Dascălul a susținut că mărțișorul a fost lăsat în vitrină pentru a fi privit tot timpul de către elevi.

„De 1 martie, am intrat în clasă, am salutat copiii în mod cuviincios, ca de fiecare dată, și elevul acesta despre care s-a făcut un subiect de discuție a venit la mine când am ajuns la catedră. Într-o mână avea un mărțișor confecționat de mărime mai mare, eu am crezut că e cumpărat – și am și spus: de ce ai cumpărat? – și într-o mână cu o ciocolată.

Am spus: de ce ai dat atâția bani, pentru că știu că sunt scumpe. Era de ajuns celălalt obiect. Zic: mulțumesc, pune-l pe catedră, pentru că acum nu vă mai pot îmbrățișa.