Întrebarea jenantă pe care Horia Brenciu i-a adresat-o Lidiei Buble: “Nu-l deranjează nasul tău?”. Răspunsul artistei a fost genial

Horia Brenciu i-a adresat o întrebare extrem de delicată Lidiei Buble. Solista se bucură de un mare succes pe rețelele de socializare, este una din cele mai iubite artistei de la noi și recent a fost chemată în podcast-ul fostului jurat de la emisiunea ,,Vocea României”. Solista a rămas fără cuvinte atunci când vedeta a luat-o la întrebări. Mulți din fanii ei au considerat jenante unele subiecte aduse la fileu de celebrul cântăreț. Cum a răspuns provocărilor fosta iubită a lui Răzvan Simion?

Lidia Buble este una din cele mai cunoscute artiste de la noi. Aceasta se bucură de un succes uriaș, are o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare, a fost jurat la emisiunea ,,Next Star”, a participat la show-ul ,,Asia Express”, iar recent a încercat și rolul de invitat la un podcast.

Lidia se mândrește cu reușitele din planul profesional și mai puțin cu cele din plan personal. Vedeta a avut parte de câteva eșecuri amoroase, dar cu toate astea nu își pierde speranța în iubire. Solista a oferit în podcast câteva detalii despre noul său partener, motiv perfect pentru Horia Brenciu să o atace.

„Când vă sărutați, nu-l deranjează nasul tău? Eu nu am avut niciodată o persoană cu nas ca al tău”, a spus Brenciu.

Cântăreața s-a plâns de nenumărate ori de faptul că i s-a atras atenția că are nasul prea mare, dar acum nu o mai deranjează acest aspect. Mai mult decât atât, solista a început de ani buni să se accepte așa cum este, iar mărimea nasului să fie de acum un pretext pentru glume extrem de amuzante.

„Bă, pe el nu, pe mine. Mie mi se turtește. Și el are nasul mare. Și să știi că toți bărbații care au trecut prin viața mea s-au îndrăgostit în primul rând de nasul meu. Și toți m-au pus să jur că eu niciodată nu o să mă ating de el. Pe ei asta i-a atras, că li se pare că am un nas foarte sexy”, a spus Lidia Buble în timpul podcast-ului realizat de Horia Brenciu.

Mulți au întrebat-o de-a lungul timpului dacă se gândește să apeleze la un medic estetician pentru a-și schimba forma și mărimea nasului. Cea din urmă a mărturisit că se mândrește cu el și nu are în plan să își schimbe imaginea.

,,Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis: Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare! Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment! Și îmi place să cred că mă ajută să miros hit-urile, oamenii frumoși pe care îi păstrez lângă mine. Așa că îl iau ca pe o calitate, mă mândresc cu el”, spune artista.