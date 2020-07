Întoarcerea elevilor la școală din toamnă, departe de a se concretiza. Ce spune ministerul Educației

Prima zi de școală se apropie cu pași repezi, însă elevii și nici profesorii nu au nicio idee despre cum se vor desfășura cursurile, din cauza pandemiei de coronavirus. Ministerul Educației a pus la punct trei scenarii pe care le-a înaintat directorilor de școli, care trebuie să analizeze cea mai bună soluție pentru instituția lor de învățământ.

De două săptămâni, directorii şcolilor lucrează pe cele trei scenarii puse în faţa lor de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare. Trebuie să decidă care dintre soluţii se aplică cel mai bine şcolii pe care o conduc: şcoala în sistem clasic, şcoala online sau sistemul mixt – în care elevii vor ajunge la şcoală pe rând, pentru a se respecta condiţia de distanţă unul faţă de celălalt.

Asta în condiţiile în care, de la ieşirea din starea de urgenţă, tinerii se întâlnesc frecvent, fără grija distanţării, şi o vor face cu siguranţă şi pe drumul către sau de la şcoală. Directorii trebuie, însă, să-şi asume că vor reuşi să ofere tuturor elevilor aceeaşi şansă la educaţie, indiferent că provin din clase cu peste 40 de elevi sau din săli de clase în care învaţă simultan elevi de a II-a, a III-a şi a IV-a.

Școlile se pot redeschide, dar la fel de bine pot rămâne închise

Dacă părinţii îşi doresc, cei mai mulţi, redeschiderea şcolilor, mai ales după experienţa stării de urgenţă, profesorii gândesc din două perspective. Sunt, pe de o parte, cei care s-au luptat să-şi aducă elevii în faţa ecranelor, iar pe de alta sunt, mulţi dintre ei, părinţi.

Aurel Dascălu predă Română şi Matematică în două şcoli din mediul rural. Sunt şcoli cu efectiv de elevi în continuă scădere, în care se predă şi la trei clase simultan, chiar dacă nu este cazul disciplinelor mai sus amintite. Varianta predării online ar fi, într-o oarecare măsură, chiar mai fericită pentru elevii săi, pentru că ar aloca fiecărei clase timpul cuvenit.

Doar că nu e de ajuns să-ţi doreşti să predai şi, eventual, să investeşti tu, ca profesor, pentru un anumit standard. Copiii te urmăresc, cei care o pot face – nu cei care nu „pierd semnalul“ de pe telefoanele mobile.

„Eu, sincer, aş prefera să fiu cu copiii la şcoală, dar în acelaşi timp, m-am gândit, dacă pe mine mă blochează şcolile în care învaţă copiii mei, ce mă fac?! Sunt şi părinte în acelaşi timp. Ce mă fac? Eu am posibilitatea să predau de acasă, eu am făcut mai multe ore de acasă decât la şcoală.

Nu am mai predat simultan, am făcut toate orele aşa cum trebuie, dar nu pot să evaluez. Am făcut orele ca la şcoală, predau la tablă, dar copilul nu pot să-l evaluez şi nu pot să-i scot la tablă. La ora de matematică, jumătate de oră copiii erau la tablă încontinuu. (…)

Guvernul parcă se pregătește de școala online

Problema este că nu se loghează copiii. Eu pot să-mi duc ora la un nivel de calitate acceptabil pe online, dar dacă nu se conectează nimeni, sau se conectează un elev din 10, sau din 6… Nu poţi să ceri la nimeni mai mult. Dacă îmi spune: n-am semnal, n-am semnal…

Nu mă mai înţelegeam cu el, copilul îmi spune – nu vă mai aud, nu vă mai… Şi îl vedeam că mai ieşea, se reconecta. Când dintr-o clasă de nouă elevi îţi intră online unul sau niciunul, ce să faci?! Eu trebuie să predau, eu predau. La sfârşit, tot ce am lucrat la tablă fac poze şi trimit pe grup, sau pe platformă. Dar la şcoală, în afară de mine şi de Engleză, la una dintre şcoli, n-a mai făcut nimeni lecţii interactive“, arată dascălul.

Guvernul pare că se pregătește pentru școala online, mai ales după ce a oferit vouchere elevilor pentru a-și achiziționa un computer. Acestea au valoarea de 200 de euro, iar elevii au timp să-și cumpere calculatoarele până în luna octombrie.