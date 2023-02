Intervenţia estetică la care Delia apelează mereu. A recunoscut că nu poate sta fără: „Rezolvi problema”

Nu este doar talentată, ci și una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul de la noi din țară. Artista a făcut recent o mărturisire neașteptată, vorbind deschis despre un subiect considerat tabu de cele mai multe vedete. S-a aflat care este intervenția estetică la care Delia apelează mereu.

Mai are nevoie Delia de vreo prezentare? Este una dintre cele mai apreciate cântărețe ale scenei muzicale românești, toate piesele lansate de ea în ultimii ani s-au bucurat de un succes uriaș la public, a reușit să își construiască o carieră impresionantă și în televiziune, fiind implicată în două dintre cele mai importante proiecte ale postului Antena 1 – iUmor și X Factor -, iubește și este iubită, ea și Răzvan Munteanu fiind căsătoriți de mai bine de un deceniu.

Artista reușește să facă furori nu doar cu performanțele sale profesionale, dar și cu aparițiile sale. Este excentrică, rebelă și nu se ferește niciodată să experimenteze cu hainele și accesoriile vestimentare. A făcut chiar câteva alegeri îndrăznețe și în ceea ce privește podoaba capilară.

Citește și: Pe ce dă Delia sume mari de bani în fiecare lună. Face asta de când era copil, mama ei o pedepsea: „Le arunca imediat”

Delia este foarte activă pe platformele de social media, unde postează nu doar imagini din vacanțele fabuloase sau din culisele show-urilor sale, dar și detalii inedite din viața sa. Recent, vedeta a vorbit deschis despre un subiect considerat de mulți unul tabu, dezvăluind care este intervenția estetică la care apelează mereu. Delia a recunoscut că este impresionată de efectele pe care le are injectarea de botox în lupta cu ridurile de la nivelul chipului.

„Mie botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie.

N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a transmis Delia Matache, pe pagina sa de TikTok.