Galerie foto: Ce au făcut concurenții Asia Express, la întoarcerea acasă. Iubita lui Speak, cea mai îndrăzneață

Concurenții Asia Express, din sezonul 3, s-au întors acasă, iar dorul de România pare se fi fost foarte mare. Imediat ce s-au văzut reveniți cu bine pe meleagurile natale, vedetele au avut grijă să le spună asta și fanilor, de pe rețelele sociale.

O parte dintre concurenții sezonului 3 de la Asia Express, ce va fi difuzat cel mai probabil în 2020, au marcat întoarcerea acasă, printre ei fiind și iubita lui Speak, dar și Adda, alături de Cătălin, soțul ei și cel care i-a fost partener în show-ul de pe Antena 1. Cei care au mai fost eliminați de la Asia Express, dacă e să ne orientăm după natura postărilor atât de pe Facebook, cât și de pe Instagram, mai sunt și Carmen Grebenișan, Alina Ceușan, dar și Răzvan Fodor. Acesta a avut parte de clipe dificile când a trebuit să pornească în aventura Asia Express, pentru că s-a despărțit cu greu de familia sa.

„Salut Facebook! Long time no see! Când s-a terminat aventura Asia Express am avut mai multe șocuri și întrebari: Wooow cum arată o cameră de hotel! Unde e jumătate din mine? Am o freză de pui ieșit dintr-o găină galbenă și un cocoș negru! Există viață și fără internet! Și e foarte intensă! Ce mai faceeeti voiii? Cum se simte telefonul în mână! Sunt în viațăăă!!! Mi-a făcut Cătă poza. Deci încă suntem împreună!”, a anunțat cântăreața Adda pe contul său de pe rețeaua socială.