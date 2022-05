Insula Iubirii 2022. Concurenta care a căzut pradă tentației din prima seară: „Mi-e dor de el”

Noul sezon din Insula Iubirii a început aseară! Fanii show-ului iubirii au putut vedea cum o concurentă a început să cadă pradă tentației chiar din prima seară. Puțini dintre concurenți s-ar fi gândit la schimbările care au avut loc în cadrul proiectului. Majoritatea s-au speriat atunci când au aflat că toate ispitele vor locui în vilă cu ei, tentația fiind cu atât mai mare. Ce mărturisiri i-a făcut una din femei unei ispite?

Insula Iubirii 2022: mărturisiri incendiare din prima noapte

Noul sezon din Insula Iubirii i-a ținut aseară pe fani în fața micilor ecrane. Alte cinci cupluri au venit în Thailanda pentru a-și testa iubirea. Este prima seară în care concurenții și ispitele interacționează direct și se cunosc.

Suspiciunile deja există în legătură cu unele concurente. Cerasela este clar vedeta serii. Ea a reușit să atragă toate privirile și este preferata băieților.

Mărturisirile pe care le-a făcut uneia dintre ispitele masculine au fost de necrezut pentru fanii show-ului care și-au făcut altă părere despre ea. Femeia are 26 de ani și este Consultant în fonduri europene.

Ea are o relație de 1 an și 11 luni cu Sebastian și a declarat la casting de mai multe ori că nu are deloc încredere în ea și în relația sa. Cu toate că nu se consideră o femeie atrăgătoare, cea din urmă a reușit să atragă toate privirile.

Telespectatorii au observat că ea a interacționat poate puțin prea mult cu ispitele. Bogdan Ionescu, fost concurent și ispită în sezonul actual, a spus că femeia a fost glumeață și foarte degajată. Toate aceste detalii l-au făcut să își pună câteva semne de întrebare în privința ei. Mulți consideră că va fi prima care va călca strâmb.

,,Baby… Eu sunt ok. E super mișto, adică e o experiență..”