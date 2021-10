Înregistrare halucinantă cu Clotilde Armand. Ce spune despre datoriile Romprest, totul e clar acum VIDEO

Disputa dintre Clotilde Armand și Romprest continuă. O înregistrare halucinantă în care primarul Sectorului 1 din București discută cu directorului economic al administrației domeniului public i-a șocat pe cei mai mulți români.

Clotilde Armand susține în înregistrarea care a fost făcută publică faptul că facturile de anul trecut nu o să fie plătite, în timp ce directorul economic îi transmite că datoriile au fost înregistrate. Totuși, primarul Sectorului 1 îi cere să fie găsită o soluție.

Directorul ADP: Eu am discutat și cu domnul director din Primărie. În Primărie, la începutul anului trecut, s-au luat măsuri, ele au fost respinse la plată acele facturi.

Directorul ADP: Doamnă, eu nu pot să folosesc banii. Acele facturi și dacă le plătim și dacă nu le plătim, în bugetul meu ele sunt facturi înregistrate. Eu le am ca și datorii înregistrate. Eu nu am cum să folosesc acei bani…

Directorul ADP: Nu, am cerut la rectificare. Am cerut bani la rectificare.

De asemenea, discuția dintre cei doi continuă în timp ce Clotilde Armand îi cere directorului ADP să găsească o modalitate legală pentru ca aceste datorii să nu mai fie plătite, chiar dacă lucrurile sunt extrem de dificile.

Clotilde Armand: Domnu Botezatu, știm că lucrurile sunt dificile. E vina mea că anul trecut ați cheltuit 60 de milioane în plus decțt bugetul pe care l-ați avut? Am plătit deja o bună parte, acuma facem un stop, ne ocupăm și de ale noastre.”, au mai zis cei doi.

Directorul ADP: Nu am cum. Eu pot să împing o datorie, nu aici e problema, de împinsul datoriei. Problema este că bugetul meu aprobat este compus din…

Directorul ADP: Legal, nu am cum să îi scot din buget.

Directorul ADP: Am înțeles și eu că asta e situația, dar nu pot dacă i-am spus în decembrie că îmi recunosc datoria.

Clotilde Armand: Am înțeles, domnule Botezatu, dar asta este situația.

„Directorul ADP: Eu ca instituție, în decembrie, cu toți prestatorii din 2020 am încheiat acordul de eșalonare.

Înregistrarea continuă cu refuzul clar al directorul ADP față de cererea transmisă de Clotilde Armand. Ba chiar, primarul Sectorului 1 susține că o să retragă banii care ar trebui să revină plății facturilor de anul trecut.

„Directorul ADP: Eu am înțeles, dar bugetar este imposibil să aloc bani…

Clotilde Armand: Ba este posibil, că am reușit în altă parte, de ce nu e posibil și aici?

Directorul ADP: Nu e cuprins în buget de la începutul anului! De la începutul anului, deci când ați construit bugetul Primăriei pe anumite sume, acele sume, de ele nu ați ținut cont. La construcția bugetului, eu am ținut cont de ele.

Clotilde Armand: Despre ce vorbiți? Peste tot sunt în situația asta: la Poliția Locală nu mai pot să plătesc, la DGASPC nu mai am salariile din decembrie… peste tot nu mai am bani, dar aici am bani. O să retrag banii ăștia dacă e așa!

Directorul ADP: Spuneți-mi și mie cum îi retrageți, că nu înțeleg!

Clotilde Armand: Am folosit acest mecanism de multe luni… Trebuia de mult să faceți o plângere acolo ca să nu mai plătim suma asta și puteați să eliberați chiar acum… După ce discutăm, faceți o plângere pentru sume prea mari de contract inechitabil. Poate că nu vreți să faceți!”, au adăugat aceștia.