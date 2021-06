Monica Pop, șocată de mandatul lui Clotilde Armand: ”Nu am trăit așa ceva. Sunt extrem de periculoase”

În ultima perioadă problemele din sectorul 1 al capitalei au crescut în mod exponențial. De la preluarea mandatului Clotilde Armand nu a făcut aproape nimic pentru a curăța sectorul de mormanele de gunoaie. Au apărut voci care au criticat atitudinea și modul de gestionare a situațiilor de către Clotilde Armand. Printre aceștia, inclusiv medicul oftalmolog Monica Pop.

De la preluarea mandatului de primar la Sectorul 1 Clotilde Armand a declarat război societății de salubrizare. Respectiva societate avea contract cu primăria pentru a strânge gunoaiele din sector. În opinia actualului prima situația contractelor și a plăților era una neclară. Astfel că, printr-o decizie de primar, Clotilde Armand rezilia contractul cu firma, încercând de fapt să facă un nou contract.

Conform surselor, firma nouă ar fi una multi-națională cu capital francez. Acuzațiile au apărut recent, în opinia unora fiind vorba de fapt de un conflict de interese și de corupție. Dar, până la rezolvarea litigului, cei care au de suferit sunt locuitorii sectorului condus de Clotilde Armand.

Mormanele de gunoaie încă se găsesc pe majoritatea arterelor din sector. Ba mai mult, parcurile situate pe raza sectorului 1 sunt pline de mormane de gunoaie. În urma situație escaladate, culmea, Clotilde Armand cerea instaurarea stării de alertă în sectorul 1. Edilul a făcut acest demers către Prefectura Capitalei, în contextul în care vina pentru actuala situație îi aparține în totalitate.

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Municipiului Bucureşti o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1. Situația este cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate.

În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1”, declara Clotilde Armand, vineri, potrivit Agerpres.