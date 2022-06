Înotătoarea Anita Alvarez, la un pas de moarte. Singura care a sărit să o salveze a fost antrenoarea ei

Înotătoarea Anita Alvarez, la un pas de moarte. Nu doar performanțele lui David Popovici au ținut „capul de afiș” al Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta. O tragedie era să lovească marea competiție, chiar în seara în care românul câștiga a doua medalie de aur. O sportivă americană ce participa la proba de înot artistic a leșinat în bazin. Anita Alvarez a fost salvată de antrenoarea sa, care a sărit în ajutorul ei.

O sportivă americană a leșinat în bazin la finalul probei de înot artistic liber de la Mondialele de natație din Budapesta. Antrenoarea acesteia, Andrea Fuentes (39 de ani) a sărit în apă pentru a-și salva eleva. S-a întâmplat chiar în miercuri seara, după ce David Popovici câștigase și proba de 100 metri liber. Anita Alvarez (25 de ani) a stat aproximativ 10 secunde sub apă înainte de a fi readusă la suprafață,

Anita Alvarez a fost salvată de prezența de spirit a antrenoarei sale, Andrea Fuentes, care a reacționat prompt, așa cum o dovedesc și fotografiile, dar și imaginile filmate publicate de Daily Mail.

„A fost o sperietură uriașă. A trebuit să sar în bazin, deoarece salvamarii nu aveau de gând s-o facă. Mi-a fost frică pentru că nu respira, dar acum se simte foarte bine.

A avut apă în plămâni, iar odată ce a început să respire din nou, totul a fost bine. S-a simțit ca o oră întreagă (n.r. intervenția salvatoare). Am spus că lucrurile nu sunt în regulă, am țipat la salvamari să se arunce în apă, dar nu m-au auzit sau nu au înțeles ce am spus.

Nu respira. Am sărit cât de repede am putut, de parcă eram la finala Jocurilor Olimpice”, a povestit Fuentes”, conform Firstpost.