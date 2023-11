INNA, şedinţă foto spectaculoasă la malul mării. Ţinuta neobişnuită face furori, ce i-au spus fanii. Foto

Inna surprinde din nou cu aparițiile sale de senzație, pe care fanii le-au savurat din plin. De data aceasta, vedeta internațională și-a expus trupul perfect pe malul mării, unde a făcut o ședință foto de zile mari. Cum arată artista la 37 de ani, întoarce toate privirile!

Inna, ca o sirenă pe malul mării

INNA se numără printre cele mai remarcate artiste din România, bucurându-se de un succes internațional de proporții. Cu ani în urmă, artista a reușit să facă o intrare triumfală pe scena muzicală , iar piesele sale au atins vârfurile clasamentelor în întreaga lume.

Datorită vocii distincte și look-ului impecabil, INNA a captivat inimile fanilor încă de la debutul său. Artista continuă să atragă atenția atât din punct de vedere artistic, dar mai ales fizic.

Are un trup perfect, o siluetă impecabilă, cu care se laudă ori de câte ori are ocazia. Recent, vedeta a făcut o ședință foto de senzație, chiar pe malul mării, unde a lăsat la vedere stilul său excentric.

Chiar dacă a mai avut apariții-surpriză, de data aceasta chiar a reușit să șocheze, dar într-un mod plăcut. Imaginile au adunat mii de like-uri pentru originalitate de care iubita lui Deliric a dat dovadă.

Inna, provocatoare în costum de baie

Inna a publicat recent imagini și de la piscină, cu care a făcut furori. Silueta ei perfectă a fost evidențiată de ținuta aleasă cu mare atenție, în stilul atractiv cu care ne-a obișnuit mereu.

Pentru această ocazie, a optat pentru o rochie transparentă, sub care se distingea un costum de baie format din două piese, unul minuscul și provocator, ce se asorta perfect cu bronzul artistei.

Inna a optat pentru o descriere simplă a fotografiilor, intitulată „Beneficiile apei” și „H2O benefits”, având în mână o sticlă de apă. Fanii au reacționat imediat și au apreciat apariția de senzație a vedetei, care reușește să arate ca la 20 de ani.

Inna, provocatoare ca la 20 de ani

Chiar dacă se apropie rapid de 40 de ani, vedeta arată foarte bine. Odată cu trecerea timpului, a devenit cea mai bună variantă și a evoluat atât profesional, dar mai ales fizic, unde a lucrat mereu din greu.

Are un corp perfect, pe care îl lucrează la sală ori de câte ori are ocazia. Are un stil de viață activ, sănătos, este mereu atentă la ce mănâncă și face, dar recunoaște că a avut și un mare noroc cu o genă bună.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a declarat INNA pentru VIVA!.

Drama din viața Innei

Deși pe scenă emană bucurie, Inna a traversat momente extrem de dificile în viața personală. Tatăl ei a fost condamnat la închisoare pentru implicarea într-un accident mortal, care a afectat-o puternic pe celebra artistă.

Conducând o Dacie 1310 pe șoseaua Constanța – Mangalia, tatăl artistei a intrat în coliziune cu un bărbat care circula cu mopedul, la ieșirea din comuna 23 August. În urma impactului puternic, mopedul a luat foc, șoferul mașinii a decedat la spital, iar Giorgic Apostoleanu a fost judecat pentru ucidere din culpă.

Investigațiile poliției au concluzionat că tatăl celebrei artiste nu a menținut distanța adecvată față de vehiculul din față.