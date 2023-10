Cum a apărut INNA pe străzile din Berlin. A pus pozele pe internet, dar ţinuta nu a fost pe placul internauţilor: „Fără supărare”

Inna surprinde din nou. Așa cum ne-a obișnuit, celebra artistă a mai avut o apariție șocantă, ce i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Vedeta a defilat cu mândrie pe străzile din Berlin și s-a postat pe internet, dar imaginile au fost desființate imediat de internauții declarați nemulțumiți.

Inna este una dintre cele mai iubite artiste din România. Este foarte activă în mediul online, unde o urmăresc o mulțime de oameni, ce ard de nerăbdare să afle ce mai e nou în viața ei. Postează imagini interesante ori de câte ori are ocazia și știe să se facă plăcută.

De data aceasta, însă, vedeta a cam dat-o în bară. Artista a avut o apariție de senzație pe străzile de Berlin, unde nu s-a putut abține să surprindă câteva cadre. Vedeta a optat pentru o ținută controversată, care a atras multe critici din partea internauților.

A ales un accesoriu pentru cap, ce i-a acoperit fața într-un mod destul de bizar. Fanii au fost destul de reticenți la acest stil și nu au ezitat să își exprime părerea destul de dură. Dacă unii au apreciat-o și i-au transmis urări de bine, alții au criticat apariția ei.

Inna este foarte apropiată de Palestina, unde are o mulțime de fani. Mulți se așteaptă ca ea să le transmită un mesaj de încurajare în contextul războiului dur în care sunt implicați.

Inna a fost mereu apreciată pentru felul în care arată. Deși a trecut de mult timp de 30 de ani, arată la fel ca în vremurile bune și reușește să se mențină în formă, cu un fizic perfect, de invidiat.

Mulți se întreabă cum de poate să fie atât de slabă, fără imperfecțiuni, deși este foarte ocupată. Chiar dacă are un program încărcat, nu uită să facă mișcare și trece pe la sala de sport ori de câte ori are ocazia.

Se consideră foarte norocoasă că are o genă bună, de unde s-a ales cu frumusețea de azi. De ceva timp a devenit vegană, ceea ce consideră că o ajută mult în stilul ei de viață.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a declarat INNA pentru VIVA!