Inna, apariție de senzație pe rețelele sociale. Ținuta transparentă i-a pus în evidență formele voluptoase

Inna a organizat, la începutul lunii septembrie, primul concert în Armenia. Evenimentul a fost susținut pe scena din orașul Yerevan, unde s-au adunat o mulțime de tineri. Apariția sa pe rețelele sociale a stârnit furori. Ținuta transparentă pe care a purtat-o a fost apreciată de internauți. Foto

Inna, primul concert în Armenia

În urmă cu mai mulți ani, când era la începutul unui drum ce avea să-i aducă succesul, Inna a mărturisit că una dintre cele mai mari dorințe pe care le-a avut a fost să cânte. În rest, să facă oamenii fericiți și să călătorească. Se pare că muzica a ajutat-o să își împlinească toate cele trei aspirații.

Astăzi, Inna este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din țara noastră, apreciată de foarte mulți tineri. Elena Alexandra Apostoleanu, pe numele său real, a mărturisit că a moștenit talentul muzical de la bunicul și mama sa, care cântau la diverse evenimente.

Pe când avea 8 ani, a urmat cursuri de canto cu profesorul Traian Broască. Mai târziu, a participat la preselecțiile pentru trupa ASIA, însă nu a fost acceptată în formație. În 2007, i-a cunoscut pe membrii trupei Play&Win, cu care a înregistrat primul său album de muzică.

În 2008, a participat la audițiile pentru Eurovision cu piesele Goodbye și Sorry. Piesa Hot a fost difuzată pe radio în heavy-rotation, vedeta reușind să dea lovitura și peste hotare cu aceasta, fiind poreclită Inna Hot. Un an mai târziu, avea să semneze cu Casa Ultra Records din SUA.

Ce ținută sexy a purtat cântăreața

Inna nu i-a cucerit doar pe români, talentul său artistic fiind recunoscut și în afara granițelor țării. A cucerit inimile celor din Belgia, Rusia, Turcia, Olanda, Polonia, Bulgaria Serbia, Grecia și chiar Slovacia. A fost distinsă cu premii importante, cum ar fi Best Show, Best New Artist și Border Breaker.

Este una dintre puținele cântărețe din România care au cucerit topurile muzicale din străinătate. Inna are numeroase concerte și în afara granițelor țării noastre. Cel mai recent a avut loc în Armenia, potrivit informațiilor din spațiul public. Pe 9 septembrie, a cântat pe scena Fest Arena din orașul Yerevan.

A fost prima dată când Inna a cântat în Armenia, însă apariția sa pe scenă a încântat la maximum tinerii. Cântăreața a imortalizat câteva dintre momentele din orașul Yerevan și a publicat imaginile pe rețelele sociale. Străinii au complimentat-o și i-au adus numai laude:

„Ești atât de sexy! Nu știu cum rezistă materialul ținutei pe care o porți!”/ „Oh Doamne, arăți PREA BINE”/ „Superbă! Rar te văd în culoarea aceasta, dar îți vine perfect!”/ „A fost o experiență grozavă venirea ta în Armenia, Inna! Sperăm să te revedem”.

După cum se poate remarca și în fotografiile încărcate în galeria foto a acestui material, Inna a făcut senzația în Armenia. A optat pentru o ținută formată din două piese – un sutien și o fustă -, ambele transparente, de culoare maro și cu elemente foarte fine.

Ținuta purtată de Inna a făcut furori în mediul online, punându-i în evidență silueta perfectă în cele mai senzuale moduri. Urmașii lui Adam au rămas fără cuvinte la vederea imaginilor.