Inna e fără fițe și figuri. Dovada clară că a rămas un om simplu, în ciuda milioanelor de euro adunate

Inna este una din cele mai apreciate vedete de la noi pentru că și-a păstrat obiceiurile dinainte de a cunoaște succesul. Fanii ei admiră la aceasta faptul că și-a păstrat simplitatea chiar și după ce a ajuns să fie un star internațional. Cum a fost surprinsă recent celebra cântăreață?

Vremea a fost destul de capricioasă în ultima vreme, dar i-a împins chiar și așa pe mulți dintre oameni să iasă la plimbare pentru a se mai bucura de câteva raze de soare care au apărut când și când. Inna s-a conformat și ea timpului frumos și a profitat de câteva clipe libere așa că a ieșit la plimbare cu trotineta.

Fanii ei au mai văzut-o deseori pe skateboard, dar se pare că acum are o nouă alegere în privința transportului – trotineta. Chiar recent a fost surprinsă plimbându-se pe străzile din București pe trotinetă, lucru apreciat de foarte mulți din cei care o iubesc.

Deși este un star internațional și a devenit apreciată la scară largă, nu face aroganțe și nu uită să se bucure de simplitate. Mai exact, vedeta a petrecut câteva minute într-o cafenea din zona Dorobanți, acolo unde merge destul de des.

Un alt detaliu observat a fost faptul că solista a respectat toate regulile de circulație, așa că nu doar că este un artist de nota 10, ci și un exemplu bun pentru cei cărora le cântă.

Bruneta a coborât de pe trotinetă câtă vreme a parcurs trecerea de pietoni, ulterior după ce s-a asigurat și-a continuat plimbarea pe un mijloc de transport care sprijină și mediul înconjurător. Cu siguranță aceasta este o influență foarte bună pentru tinerii care o adoră și care îi ascultă dedicați piesele.

„Îmi doresc să fiu mamă, am mai spus-o. Dar toate la timpul lor. Am învățat să mă bucur și mai mult de fiecare clipă, să călătoresc de fiecare dată când am ocazia, să mă bucur de momente speciale alături de oamenii dragi. Am înțeles încă o dată cât sunt de recunoscătoare că pot face ce îmi place – să fiu artist, să fiu pe scenă.„, a spus Inna, pentru Ciao.ro.

„Nu mă consider o femeie bogată, mă consider o femeie care își permite să trăiască așa cum își dorește. Sunt partener alături de managerul meu la casa de de discuri Global Record.

Îmi venea să renunț adesea. Dar am avut alături oameni care au crezut în mine și m-au susținut, și mi-au dat încredere că se poate și că locul meu este pe scenă și să aduc fericire în viețile oamenilor, cum îmi place mie să spun”, mai povesteşte cântăreaţa.