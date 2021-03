Informații de ultimă oră în scandalul Anamaria Prodan – Dennis Man. Ce se întâmplă cu banii

Anamaria Prodan ar putea pierde mulți bani, iar asta pentru că sunt șanse mari ca impresara să piardă procesul cu Dennis Man. Giovanni Becali crede că fotbalistul Parmei va câștiga procesul pe care i l-a intentat Anamaria Prodan, după ce acesta s-a transferat de la FCSB în Seria A.

Sexy-impresara l-a dat în judecată pe Dennis Man. Transferul fotbalistului la Parma a născut un conflict de proporții, iar Anamaria Prodan a mers în instanță pentru a cere despăgubiri.

Ea cere bani de la fotbalist pentru că transferul în valoare de 13 milioane de euro s-a realizat fără ca ea să știe, deși impresara îl reprezenta pe Deniss Man la acel moment.

În consecință, ea și-a acționat jucătorul în instanță pentru a-i cere despăgubiri de 350.000 de euro.

Giovanni Becali, omul care a contribuit la transferul lui Man, este convins că procesul deschis de Anamaria Prodan este deja pierdut.

„Eu am rămas cu jucătorul într-o relaţie extraordinară. În civil, judecătorul va vedea că Man a câştigat 300.000 la FCSB şi că trebuie să dea 350.000 de euro. Un judecător cere să i se facă dovada cheltuielilor.

Un manager care ştie că are dreptate, când se duce într-un proces, nu face discuţii cu nimeni. Eu dacă ştiu că am dreptate, nu îmi fac griji”, a fost reacția lui Giovanni Becali, la Digi Sport.

Eu l-am avut pe Emre Belozoglu când a avut 17 ani şi eram cam boss-ul de la Galatasaray atunci. L-am propus la Inter când mai avea un an de contract. Voiam să ia Galatasaray 10-12 milioane şi să nu plece liber. Eu am chemat scouterii celor de la Inter. Emre a venit şi mi-a zis: ‘Nea Giovanni, vreau să plec liber de contract’. I-am zis că îl dau în judecată. Trebuia să îmi iau şi eu ceva că am cheltuit nişte bani cu el. L-am acţionat la Milano, a venit judecătorul şi mi-a dat dreptate. Emre mi-a dat 24.700 de dolari pentru că am prezentat cheltuieli, avioane, hotel, deplasări”, a mai spus Giovanni.