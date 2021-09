Informații de ultimă oră despre nunta dintre Simona Halep și Toni Iuruc. Ce li s-a transmis invitaților

A mai rămas o zi până la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc, iar cei doi au pus toate detaliile la punct. Fanii așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe sportivă la unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei, dar abia acum s-a aflat ce reguli sunt nevoiți invitații să respecte.

Simona Halep face ultimele pregătiri pentru cununia civilă, fiind surprinsă la intrarea în clubul ce o să fie transformat în sală de evenimente. Locația se află în nordul stațiunii Mamaia, iar cununia o să se desfășoare pe malul mării.

Invitații o să treacă printr-un tunel ce a fost montat la intrarea în club, iar aceștia trebuie să respecte dorința sportivei, anume de a păstra discreția și a nu divulga informații despre alți invitați sau despre meniurile pregătite pentru acest eveniment, potrivit Antena 3.

De asemenea, la cununia civilă o să participe doar apropiații și rudele, după cum a dezvăluit chiar tatăl Simonei Halep. Printre cei ce o fie alături de sportivă se numără Gică Hagi, Ion Țiriac, Ilie Năstase, ce a ajuns pe litoral încă de ieri, dar și alte persoane cunoscute.

„Este cununia civilă, se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul. Nu am emoții pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut.”, a spus Stere Halep.

Simona Halep nu își dorește ca invitații să vină cu tradiționalul plic, ci, aceștia pot să aducă doar un cadou simbolic sau un buchet de flori. Cât despre nunta religioasă, Toni Iuruc și sportiva au programat-o pentru anul viitor, la București.

Cei doi o să aibă parte de o lună de miere scurtă, mai ales pentru că Simona Halep o să fie prezentă, peste 3 săptămâni, la turneul Indian Wells. Ilie Năstase a fost omul ce a dat-o de gol pe sportivă cu privire la acest eveniment emoționant.

„De ziua ei (a Ioanei – soția fostului lider ATP) am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că-și va face cununia pe data de 15 (septembrie), la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei.”, a spus acesta pentru Teo Trandafir.