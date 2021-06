Informații de ultimă oră despre fiul Clejanilor. Decizia luată de medici în cazul lui Fulgy

Noi detalii despre fiul Clejanilor! Ce se întâmplă cu moștenitorul familiei Manole și care este decizia luată de medici în dreptul băiatului? Fanii vedetei sunt surprinși de firul lucrurilor.

Nimeni nu și-ar fi imaginat în urmă cu câțiva ani că băiatul soților de la Clejani va fi pus într-o astfel de postură. Cunoscutul artist a ajuns într-un scandal de proporții în urma unor afirmații grave și dure la adresa sa și nu numai.

Băiatul urmează să fie externat de la Spitalul Obregia în cursul săptămânii acesteia, iar mama lui s-a ocupat deja de toate detaliile. Fulgy se va reîntoarce acasă după mai bine de două săptămâni în care a fost internat la instituția medicală menționtă.

Fulgy a șocat o țară întreagă după ce a pornit un scandal în lumea showbiz-ului românesc. Cântărețul a fost oprit de poliție, ulterior a vorbit despre întâmplările din trecut cu substanțele interzise.

Iată că acum medicii au decis că este mai bine, iar la mai bine de două săptămâni urmează să fie externat. Viorica de la Clejani s-a postat pe rețelele de socializare în apartamentul pe care l-a pregătit și aranjat pentru fiul ei pentru ca totul să fie pus la punct pentru când se întoarce.

Cu această ocazie, solista a aruncat în online un mesaj acid pentru cei care l-au jignit pe băiat în mijlocul acestui scandal:“Ei, și acum să începem! Bucătăria… Apartamentul lui Fulgy, pentru că urmează să reapară pe micile ecrane.

Mami s-a ocupat să facă curățenie, da, da, da… Uite așa, am făcut curat în baie… Ia să vedem… Să aprindem becul frumos în dormitor. Foarte frumos. Deci, în curând, pe micile ecrane apare. Unde e?! Că mie mi-e dor de TikTok-urile lui și de toate filmările lui. Că n-a făcut rău nimănui, doar a satisfăcut poftele proștilor”, a spus Viorica de la Clejani pe Tik Tok.

”Îmi cer scuze în fața părinților mei, iar. Îmi cer scuze în fața prietenilor mei, iar. Îmi cer scuze în fața lui Dumnezeu, că m-am lepădat de el și am încercat drogurile. Sunt un om asumat. Îmi pare rău dragi copii, dragi pprinți, dragi bunici că știu de droguri. Eu jur în fața lui Dumnezue, jur cu mâna pe Biblie, eu dacă o să mai consum vreodată ceva, este autodustrugere. Am învățat, am înțeles, iar acum vreau să îmi trăiesc viața liniștit”

Fulgy (Sursa: Antena Stars)