Antonia și Alex Velea se tem pentru siguranța lor. Ce au ajuns să facă după ce au fost implicați în scandalul cu Fulgy

Alex Velea și Antonia au trecut prin momente de neliniște, după ce au fost amenințați de Fulgy de la Clejani. Ce au ajuns să cei doi faimoși artiști să facă după ce au fost implicați în scandalul cu Fulgy. Fanilor nu le-a venit să creadă.

Scandal mare în showbizul românesc. După ce Fulgy i-a amenințat pe Antonia și Alex Velea, cei doi artiști și-au luat toate măsurile de protecție posibile pentru a-și apăra familia. Trapperul și faimoasa artistă nu au stat pe gânduri și au angajat doi bodyguarzi pentru siguranța copiilor lor.

Este vorba despre Roger Bogdan și Vali Afganu, două dintre cele mai respectate garde de corp din Capitală, persoanele care se vor ocupa personal de a se asigura că familia Antoniei și a lui Alex Velea este păzită zi și noapte.

Potrivit celor de la Cancan, Roger Bogdan este cunoscut drept bodyguardul VIP-urilor, fiind, de-a lungul timpului, responsabil cu securitatea în mai multe cluburi de lux din Capitală. Sportivul este instructor și expert în Arte Strada, cursuri de autoapărare pentru stradă. Antonia și Alex Velea sunt foarte buni prieteni cu bodyguardul VIP-urilor din București. Cei trei se întâlnesc destul de des la sala de forță unde se antrenează toți împreună.

„În această perioadă stăm cu copiii, facem antrenament… ne-am luat o bandă. Alex face mai mult cardio. Mă bucur că el m-a făcut să fiu pasionată de sport. Am zis că e genetic, că sunt ok, că arăt bine. După am înaintat în vârstă și am văzut că nu e chiar așa, că trebuie să mă duc la sală”, declara Antonia la ProSport Live, acum ceva vreme.