Îndrăgostit lulea, fostul soț al Ancăi Țurcașiu a făcut anunțul neașteptat la 4 ani de la divorț. Cum arată iubita lui Cristian Georgescu

După un divorț surprinzător, Anca Țurcașiu a reușit să-și vadă de viața ei, și se pare că același lucru l-a făcut, îndrăgostit lulea, fostul soț al Ancăi Țurcașiu, care a făcut anunțul neașteptat la 4 ani de la divorț, iar din imaginile apărute în spațiul public s-a aflat și cum arată iubita lui Cristian Georgescu.

De mai bine de 4 ani, celebra artistă a încercat, și în cele din urmă se pare că a și reușit, să-și vadă de viață, deși divorțul de Cristian Georgescu nu a fost unul ușor și nici lipsit de mici controverse.

De altfel, deși surprinzătoare această ruptură, la un an de la eveniment, apărea și adevăratul motiv care a dus la divorţul Ancăi Ţurcaşiu de Cristian Georgescu, după 22 de ani de mariaj, prezentat în exclusivitate redacției noastre de către fostul naș de cununie al celor doi, celebrul om de afaceri Cristian Țânțăreanu.

A mai existat un moment delicat între cei doi foști soți, când Anca Țurcașiu a ajuns față-n față cu fostul soț și cu iubita lui, la ceremonia de căsătorie a fiului acesteia, tot atunci recunoscând că ce a venit după divortț a fost „șocul atât de puternic când ți se schimbă viața”.

La nici doi ani de la divorț, Cristian Georgescu apărea alături de noua lui parteneră, chiar la logodna fiului său și al Ancăi Țurcașiu, iar de atunci și până astăzi, conform celor spuse de el, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actuala sa iubită.

Ba mai mult, recent fostul soț al Ancăi Țurcașiu a făcut anunțul neașteptat la 4 ani de la divorț, și anume planurile pentru o călătorie în Asia, după ce în 2023 au fost plecați pentru o lună în Țara Soarelui Răsare, Japonia.

Nu este exclus ca în acest periplu să dea nas-în-nas cu fosta sa soție, care deja se află la filmările pentru un nou sezon de ”Asia Express”.

Celebrul om de afaceri Cristian Țânțăreanu și-a serbat recent ziua de naștere, iar printre invitații acestuia s-a aflat și fostul soț al Ancăi Țurcașiu, la braț cu actuala sa parteneră, care avea să vorbească despre planurile de vacanță din acest an, declarând că „Acum ne pregătim să plecăm și într-o mică vacanță”:

„Anul acesta am fost în Deltă cu gașca noastră de prieteni, am fost vreo 22 de camere, prieteni mulți, ca de obicei. Am început cu dreptul ca să zic așa.

A fost o petrecere minunată și de atunci o ținem tot așa. Acum ne pregătim să plecăm și într-o mică vacanță: Hong Kong și Coreea, trei săptămâni. Anul trecut am făcut Japonia o lună și anul ăsta, din Asia, asta a mai rămas. Am avut o dorință de a vedea în fiecare an câte un stat sau orașe din state și în general le-am făcut pe cele la distanță.

În Europa nu prea am fost. Am zis să le fac acum la tinerețe pe cele la distanță și vedem mai târziu”, a spus Cristian Georgescu, pentru Antena Stars.