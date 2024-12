Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează un cuplu. Prima apariție împreună oficială a celor doi amorezi

După mai bine de patru ani de la divorțul său, Anca Țurcașiu, cunoscută pentru cariera sa artistică și aparițiile publice discrete, a confirmat că trăiește o nouă poveste de dragoste. Vedeta a recunoscut că este într-o relație cu Călin Șerban, fost participant la emisiunile Exatlon și Ninja Warrior. Cei doi formează un cuplu fericit și și-au făcut publică relația prin imagini și declarații pe rețelele sociale.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban se cunoșteau de mai bine de două decenii, însă relația lor a început abia recent. Într-un interviu, actrița a explicat că niciunul dintre ei nu ar fi crezut, la momentul primei întâlniri, că vor ajunge să fie împreună.

Legătura lor s-a consolidat treptat, iar acum amândoi se bucură de compania celuilalt. Deși la început a preferat discreția, frumoasa vedetă a ales să împărtășească fericirea ei cu publicul.

Ea și Călin Șerban au fost surprinși în ipostaze tandre în vacanțe recente, iar vedeta a dezvăluit că această relație este un nou început plin de bucurie pentru ea.

Artista a decis să le dezvăluie fanilor săi de pe rețelele sociale identitatea partenerului său de viață:

”Horia Brenciu mi-a făcut niște surprize minunate. Jur că nu am știut nimic. Am râs și am povestit o grămadă de lucruri.

Vă veți amuza cu siguranță. Andreea Samson, Jean Gavril și iubitul meu, Călin Șerban, au fost alături de mine!”, a scris Anca Țurcașiu, anunțând prezența ei în podcastul juratului de la Vocea României.