Incredibil cât de bine arată mama Andei Adam! Soacra mică i-a uimit pe toți cu declarațiile despre ginerele său

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci s-au căsătorit religios sâmbătă, 29 iunie 2024. Mirii au avut parte de o nuntă ca-n povești, pentru care nu s-au uitat deloc la bani. Tot evenimentul se ridică la sute de mirii de euro, doar aranjamentele florale costând 50.000 de euro. La biserică, dar și la petrecere, o apariție senzațională a fost mama miresei, care a făcut furori printre invitați. Imaginile cu Angela Adam sunt rare, deoarece aceasta locuiește în America.

La nunta fiicei sale, Angela Adam a fost extrem de emoționată mai ales în biserică. Soacra lui Yosif Mohaci a purtat un costum de culoare albastră, alcătuit din bluză și fustă, care i-a venit de minune (vezi GALERIA FOTO).

Nu au putut lipsi din peisaj nici părinții mirelui, care s-au bucurat din tot sufletul pentru fericirea fiului lor. Aceștia au fost surprinși la slujbă în timp ce observau cum fiul și nora lor primesc binecuvântarea lui Dumnezeu.

Nunta Andei Adam cu Yosif Mohaci a fost unul dintre cele mai extravagante evenimente din showbizul românesc. Mirii au făcut petrecerea la un prestigios club din Capitală, unde au dansat pe manele și muzică modernă.

În timpul nunții, artista a ținut cont de tradiția de a-și călca soțul pe picior, pentru a deține controlul relației, așa cum spune datina.

„Eu pe el (n.r. – l-a călcat pe picior). Pe sub rochie, dar nu se vede!(…) Eu până diseră o să tot plâng, sper să nu stric machiajul. Mai am două rochii, una pe care o să o schimb la mijlocul nopții, soțul la fel, o să ne asortăm și pentru următoarea ținută și am una foarte lejeră care o să fie spre dimineață după ora 5, pentru că o să țină nunta trei zile și trei nopți”, a precizat Anda Adam pentru Wowbiz.