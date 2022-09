Incendiu puternic la o școală din Hunedoara. Peste 400 de elevi și 25 de profesori au fost evacuați de urgență

Momente de panică au avut loc, vineri dimineață, în Hațeg, județul Hunedoara, acolo unde un incendiu violent a cuprins un chioșc aflat în incinta unei școli. În urma evenimentului nefericit, toți elevii și profesorii au fost evacuați de urgență. Martorii au apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția rapidă a pompierilor.

Incendiile de acest fel par să devină din ce în ce mai comune, astfel că, nici instituțiile cu victime extrem de vulberabile, precum școli sau spitale, nu sunt ferite de aceste pericole uriașe generate de incendii. Flăcările au izbucnite într-un chioșc aflat în incinta Școlii nr.2 din Hațeg, acolo unde focul s-a manifestat violent, extinzându-se pe o suprafață mai mare.

În acest timp, elevii și profsorii au ieșit din școală, fiind evitată o tragedie și mai mare, în cazul în care focul ar fi ajuns să afecteze și clădirea în care se desfășurat orele de curs.

Inițial, cadrele didactice au încercat să stingă focul cu ajutorul stingătoarelor cu pulbere, însă misiunea nu a putut fi îndeplinită, fiind nevoie de intervenția pompierilor. La fața locului s-a acționat cu mai multe autospeciale cu apă și spumă, iar în cele din urmă, focul a fost lichidat.

Momentan, nu se știe cu exactitate motivul pentru care incendiul de mari dimensiuni a izbucnit, însă potrivit primelor informații, ar fi vorba de un scurtcircuit. Salvatorii au lăudat buna organizare a reprezentanților școlii și a cadrelor diactice, care au evitat producerea unei tragedii.

Un alt incident tragic a avut loc în Reghin, acolo unde a izbucnit un incendiu devastator. Din păcate, un copil de 7 ani a murit, în timp ce fratele său și bunicul se află în comă. Ca și în cazul incendiului izbucnit la școală, motivul ar fi un scurtcircuit.

În ciuda resuscitărilor efectuate de medici, micuțul a fost declarat mort. Acesta a suferit intoxicație cu monoxid de carbon, ceea ce i-a fost fatal.

Cel care a alertat pompierii a fost un vecin care se afla în zonă la momentul tragediei. Acesta a povestit că mai întâi, a alertat și alți vecini pentru a salva victimeșe, dar din păcate, focul se manifesta violent și au fost nevoiți să aștepte intervenția pompierilor.

„Era dezastru, au explodat sticlele, geamurile, am vrut sa intru dupa ei în casă dar nu se mai putea. Eu am ieșit afară și am strigat să iasă toți afară din casă. Eu nu dormeam, noi i-am trezit pe toți, am ieșit și am luat buteliile, am facut ce am putut.”, a transmis acesta.