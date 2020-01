Incendiile din Australia, în statistici: cifrele care te vor îngrijora, oriunde te afli

Incendiile din Australia continuă să facă victime și să se extindă, la câteva luni de la primele relatări pe marginea subiectului. Statisticile sunt înfricoșătoare.

Mai mulți experți care analizează și monitorizează îndeaproape incendiile din Australia sunt de părere că numărul victimelor din rândul animalelor a ajuns la aproximativ jumătate de miliard de vietăți. Ecologiștii de la Universitatea din Sydney sunt primii care au vehiculat cifra această valoare fabuloasă, iar la momentul respectiv era vorba de aproximativ 480 de milioane de animale, conform celor de la The Times.

Statistica include păsări, reptile și mamifere dintr-o varietate foarte mare de specii. Toate și-ai pierdut viața, direct sau indirect, din cauza incendiilor care nu par să poată fi stinse din Australia.

Ministrul Mediului din Australia, într-un interviu recent acordat postului de televiziune ABC a spus că aproximativ 30% din toată fauna sălbatică din regiunea New South Wales nu mai există. Valoarea se baza pe faptul că incendiile au ras aproximativ 30% din vegetația regiunii. ”Vom ști mai multe când incendiile s-au potolit și vom putea face o analiză cum se cuvine”, a explicat Ley.

Incendiile din Australia continuă să fie un fenomen foarte dezbătut la nivel global. Chiar și după o perioadă de câteva zile de precipitații, aproximativ 100 de focuri de amploare sunt în continuare active. Până acum, aproximativ 5 milioane de hectare au fost pârjolite, dintre care patru sunt situate în regiunea New South Wales. Conform estimărilor, 17 persoane și-au pierdut viața, dar valoarea financiară pagubelor este imposibil de stabilit până la această oră.

Dincolo de pagubele provocate în mod direct de aceste incendii, calitatea aerului a avut de suferit pe o mare parte din suprafața Australiei. În regiunea de sud vest a orașului Sydney, calitatea aerului a fost declarată periculoasă pentru oameni.

